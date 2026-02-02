Nach Informationen des renommierten englischen Sportjournalisten Ben Jacobs wären die Verantwortliche der Blues ungehalten und "enttäuscht" über das Vorgehen von Borussia Dortmund während Anselminos Leihe gewesen.
Brisanter Grund für Anselmino-Abgang: Chelsea war vom BVB angeblich massiv "enttäuscht"
Grund dafür sei, dass die sportliche Führung der Schwarzgelben offenbar versucht habe, den 20-Jährige von einem dauerhaften Verbleib beim BVB zu überzeugen. Ursprünglich war Anselmino von den Dortmundern nur geliehen und wäre nach dem Ende der laufenden Saison zum FC Chelsea zurückgekehrt.
Um den Avancen des Bundesligisten zuvorzukommen, habe Chelsea schließlich beschlossen, das Leihgeschäft per vereinbarter Klausel bereits im Winter zu beenden und den Innenverteidiger zurück nach London zu beordern. Eine kurzfristige Zukunft hat er dort aber scheinbar nicht, schließlich soll bereits eine weitere Leihe zu Racing Straßburg in Planung sein.
Bei Chelsea wird Anselmino dennoch als zentraler Eckpfeiler der Zukunft gesehen. Durch die Abwerbungsversuche der Dortmunder sah man demnach das langfristige Projekt um den 20-Jährige gefährdet und trennte ihn deshalb von seinem BVB-Umfeld.
Anselmino-Abschied schockt den BVB
Aus dem plötzlichen Leih-Abbruch ging der BVB letztlich als klarer Verlierer hervor. Die Vereinbarung mit Chelsea sah laut Sky eigentlich vor, dass die Rückholklausel automatisch erlischt, sobald er bis Ende Dezember 1000 Pflichtspielminuten für den BVB gesammelt hätte.
Aufgrund von zahlreicher Verletzungen kam Anselmino jedoch lediglich auf 565 Minuten - die Spiele im Januar gegen Union Berlin und Tottenham flossen nicht mehr in die Berechnung ein. Intern soll die vorzeitige Rückkehr beim BVB dennoch für "große Verwunderung" gesorgt haben. Anselmino brach bei seinem Abschied sogar in Tränen aus.
Einen Ersatz hat Dortmund bislang nicht verpflichtet. Sportdirektor Sebastian Kehl deutete nach dem 3:2-Sieg am Sonntagabend allerdings an, dass - auch aufgrund der Verletzung von Youngster Filippo Mane - bis zum Ende des Deadline Days noch ein neuer Spieler kommen könnte.