Brisanter Grund für Anselmino-Abgang: Chelsea war vom BVB angeblich massiv "enttäuscht"

Grund dafür sei, dass die sportliche Führung der Schwarzgelben offenbar versucht habe, den 20-Jährige von einem dauerhaften Verbleib beim BVB zu überzeugen. Ursprünglich war Anselmino von den Dortmundern nur geliehen und wäre nach dem Ende der laufenden Saison zum FC Chelsea zurückgekehrt.

Um den Avancen des Bundesligisten zuvorzukommen, habe Chelsea schließlich beschlossen, das Leihgeschäft per vereinbarter Klausel bereits im Winter zu beenden und den Innenverteidiger zurück nach London zu beordern. Eine kurzfristige Zukunft hat er dort aber scheinbar nicht, schließlich soll bereits eine weitere Leihe zu Racing Straßburg in Planung sein.

Bei Chelsea wird Anselmino dennoch als zentraler Eckpfeiler der Zukunft gesehen. Durch die Abwerbungsversuche der Dortmunder sah man demnach das langfristige Projekt um den 20-Jährige gefährdet und trennte ihn deshalb von seinem BVB-Umfeld.