Pep Guardiola denkt angeblich über einen vorzeitigen Abschied bei Manchester City nach. Das berichtet die englische Zeitung The Times.
Brisanter Bericht aus England! Schmeißt Pep Guardiola vorzeitig bei Manchester City hin?
"Logischer Zeitpunkt" für Pep-Rücktritt bei City?
Eigentlich ist der Vertrag des Spaniers bei den Skyblues noch bis zum 30. Juni 2027 datiert, doch Guardiola soll sich die Option offenhalten, schon früher zu gehen. Eine finale Entscheidung sei noch nicht gefallen - aber die Tendenz gehe demnach in Richtung Abschied.
Dem Times-Bericht zu Folge sei es durchaus vorstellbar, dass Guardiola im Zuge des derzeit stattfindenden Personalumbruches bei den Citizens ebenfalls seinen Hut nimmt. Gleichzeitig wirkt die Mannschaft sportlich gefestigt genug, sodass der 54-Jährige keinen Trümmerhaufen hinterlassen würde. Es sei "ein logischer Zeitpunkt", den Klub zu verlassen, um sich einen harten internen Einschnitt nicht wieder antun zu müssen.
Darüber hinaus habe Guardiola in seinen knapp zehn Jahren bei City keine sportlichen Herausforderungen mehr zu bewältigen. Mit den Skyblues gewann er mehrere Premier-League-Titel, zwei FA Cups, vier Ligapokale sowie 2023 die Champions League.
Finale Entscheidung liegt bei Guardiola
Guardiola will den Klub im Falle eines Abschiedes jedoch frühzeitig informieren, um die Suche nach einem Nachfolger nicht unnötig kompliziert werden zu lassen. City-Boss Khaldoon Al Mubarak und Sportdirektor Hugo Viana würden mit dem 54-Jährigen gerne weitermachen, die finale Entscheidung liege jedoch beim Spanier.
Guardiola hatte sein Amt bei Manchester City im Sommer 2016 angetreten. Zuvor war er fünf Jahre beim FC Barcelona - zunächst bei der zweiten Mannschaft, dann bei den Profis - und drei Jahre beim FC Bayern München unter Vertrag.
Insgesamt kommt Guardiola in seinen neuneinhalb Jahren bei den Citizens auf 550 Spiele, in denen er 395 Siege und 69 Unentschieden einfuhr. Durchschnittlich holte er 2,28 Zähler pro Spiel.
Pep Guardiolas bisherige Trainerstationen
- Manchester City: 2016-heute
- FC Bayern München: 2013-2016
- FC Barcelona: 2008-2012