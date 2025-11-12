Brisanter Bericht aus England! Schmeißt Pep Guardiola vorzeitig bei Manchester City hin?

Eigentlich ist der Vertrag des Spaniers bei den Skyblues noch bis zum 30. Juni 2027 datiert, doch Guardiola soll sich die Option offenhalten, schon früher zu gehen. Eine finale Entscheidung sei noch nicht gefallen - aber die Tendenz gehe demnach in Richtung Abschied.

Dem Times-Bericht zu Folge sei es durchaus vorstellbar, dass Guardiola im Zuge des derzeit stattfindenden Personalumbruches bei den Citizens ebenfalls seinen Hut nimmt. Gleichzeitig wirkt die Mannschaft sportlich gefestigt genug, sodass der 54-Jährige keinen Trümmerhaufen hinterlassen würde. Es sei "ein logischer Zeitpunkt", den Klub zu verlassen, um sich einen harten internen Einschnitt nicht wieder antun zu müssen.

Darüber hinaus habe Guardiola in seinen knapp zehn Jahren bei City keine sportlichen Herausforderungen mehr zu bewältigen. Mit den Skyblues gewann er mehrere Premier-League-Titel, zwei FA Cups, vier Ligapokale sowie 2023 die Champions League.