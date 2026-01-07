Brisante Transfer-Wende: BVB stellt spektakulären Winter-Deal offenbar hinten an

Der Grund ist rein finanzieller Natur. Das Gesamtpaket, das der BVB für Bobb schnüren müsste, sei den Bossen um Lars Ricken und Sebastian Kehl letztlich zu teuer gewesen. Nach Angaben der Sport Bild hätten die Schwarzgelben 70 Millionen Euro für den norwegischen Nationalspieler locker machen müssen. Diese Summe hätte Ablöse (30 Millionen Euro Kaufoption bei Leihe), Gehalt und Berater-Honorare umfasst.

Bobb hatte in der Saison 2023/24 sein Profidebüt für die Skyblues unter Trainer Pep Guardiola gegeben und zählt seitdem zum Profikader. Die Saison 2024/25 verpasste er nahezu vollständig aufgrund eines im Training im August 2024 erlittenen Schienbeinbruchs.

In der laufenden Saison kommt er auf 15 Pflichtspieleinsätze (1 Tor, 739 Einsatzminuten). Seit Mitte Dezember fällt er jedoch aufgrund einer Muskelverletzung aus.