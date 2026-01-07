Der BVB soll sich intern "intensiv" mit einer Verpflichtung von Oscar Bobb von Manchester City im Winter-Transferfenster beschäftigt haben. Sport1 hatte gar berichtet, dass ein Deal kurz bevorstehe - zunächst auf Leihbasis. Doch laut der Sport Bild wird der 22-jährige offensive Flügelspieler vorerst nicht nach Dortmund kommen.
Brisante Transfer-Wende: BVB stellt spektakulären Winter-Deal offenbar hinten an
BVB hätte angeblich 70 Millionen Euro für Bobb hinblättern müssen
Der Grund ist rein finanzieller Natur. Das Gesamtpaket, das der BVB für Bobb schnüren müsste, sei den Bossen um Lars Ricken und Sebastian Kehl letztlich zu teuer gewesen. Nach Angaben der Sport Bild hätten die Schwarzgelben 70 Millionen Euro für den norwegischen Nationalspieler locker machen müssen. Diese Summe hätte Ablöse (30 Millionen Euro Kaufoption bei Leihe), Gehalt und Berater-Honorare umfasst.
Bobb hatte in der Saison 2023/24 sein Profidebüt für die Skyblues unter Trainer Pep Guardiola gegeben und zählt seitdem zum Profikader. Die Saison 2024/25 verpasste er nahezu vollständig aufgrund eines im Training im August 2024 erlittenen Schienbeinbruchs.
In der laufenden Saison kommt er auf 15 Pflichtspieleinsätze (1 Tor, 739 Einsatzminuten). Seit Mitte Dezember fällt er jedoch aufgrund einer Muskelverletzung aus.
- Getty Images Sport
Manchester City: Oscar Bobb darf nach Semenyo-Transfer wohl gehen - BVB im Sommer zu spät?
Womöglich kommt ein neuerlicher Anlauf der Schwarzgelben im kommenden Sommer bei Bobb schon zu spät, weil unter anderem auch Crystal Palace, Newcastle United und Atletico Madrid starkes Interesse an den Diensten des Offensivspielers haben sollen.
Dass er im Winter eine Wechselfreigabe erhält, gilt als wahrscheinlich, denn die Skyblues werden sich auf Bobbs Position noch einmal massiv verstärken. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge verpflichten die Cityzens Antoine Semenyo vom AFC Bournemouth (20 Spiele, 9 Tore, 3 Vorlagen) für die festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 75 Millionen Euro.
Bereits im vergangenen Sommer hatte es Spekulationen über ein Dortmunder Interesse an Bobb gegeben. Im Falle eines Wechsels zum BVB hätte er gleich mehrere Rollen ausfüllen können. Der 22-Jährige fühlt sich sowohl auf der Zehn als auch auf der rechten Außenbahn wohl. Die Konkurrenz in Dortmund ist hingegen nicht zu unterschätzen. Für die vorzugsweise zwei Positionen hinter dem gesetzten Serhou Guirassy stehen Trainer Niko Kovac Julian Brandt, Karim Adeyemi, Maximilian Beier und Fabio Silva zur Verfügung.
Oscar Bobb: Leistungsdaten bei Manchester City
- Spiele: 43
- Tore: 3
- Torvorlagen: 4
- Einsatzminuten: 1.722