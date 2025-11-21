Borussia Dortmunds Offensivspieler Karim Adeyemi wusste angeblich doch darum, dass sich in der von ihm bestellten Mystery Box Waffen befanden. Das geht aus dem Strafbefehl gegen den deutschen Nationalspieler hervor, aus dem die Bild nun Auszüge veröffentlichte.
Brisante Kehrtwende? BVB-Star Karim Adeyemi bestellte Waffen angeblich doch wissentlich
Karim Adeyemi wusste angeblich doch um Inhalt der Mystery Box
Laut Bild soll Adeyemi unter anderem ein Schlagringmesser, einen Schlagring und ein Elektroimpulsgerät bewusst bestellt haben. Adeyemi holte demnach im Juli 2024 laut Staatsanwaltschaft "ein von Ihnen zuvor bestelltes Paket, in welchem sich, wie sie wussten u. a. ein Schlagringmesser, ein Schlagring und ein Elektroimpulsgerät befanden, um 18.02 Uhr in der Filiale der Deutschen Post ab, obgleich Ihnen bewusst war, dass Sie nicht zum Besitz dieser Gegenstände berechtigt waren – oder sie ließen das vorbezeichnete Paket in Kenntnis seines Inhalts durch den Zeugen C. in der Filiale der Deutschen Post abholen und in Ihre Wohnung bringen, obgleich Ihnen bewusst war, dass Sie nicht zum Erwerb und Besitz dieser Gegenstände berechtigt waren", heißt es in dem Strafbefehl des Amtsgerichts Wetter, aus dem die Bild zitiert.
Demnach bleibe angeblich lediglich unklar, wer Adeyemis Paket in der Postfiliale abholte.
- (C)Getty Images
Hat Karim Adeyemi in seinem Statement gelogen?
Am Mittwoch hatte der BVB-Star in einem Statement bei Instagram noch erklärt, dass er den Inhalt der Anfang 2024 von ihm im Internet bestellten sogenannten "Mystery" Box nicht kannte. "Viele Monate später wurde das Paket zugestellt, und ist durch einen Zufall ungeöffnet bei der Polizei gelandet", erklärte Adeyemi, der einen "riesigen Fehler" eingestand.
In dem Adeyemis Darstellung widersprechenden Bild-Bericht kommt derweil auch der Anwalt des 23-Jährigen zu Wort. Er erklärte: "Wie der Name 'Mystery Box' nahelegt, war zwar ersichtlich, dass sie Gegenstände wie die in der frei zugänglichen Verkaufsannonce exemplarisch gezeigten Waffen enthalten würde, nicht aber, welche konkreten (geschweige denn unerlaubten) Waffen dies sein werden. Karim Adeyemi hat seine Gesprächspartner bei BVB und DFB hierüber vollständig informiert."
BVB erlegte Karim Adeyemi eine Disziplinarmaßnahme auf
Nach deutschem Waffengesetz sind Erwerb, Besitz und Führung von Schlagringen und Tasern strafbar. Bei Verstößen drohen Geldstrafen oder Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren. Der Einsatz eines Schlagrings kann sogar mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft werden.
Adeyemi hatte den Strafbefehl gegen ihn akzeptiert, der am 30. Oktober rechtskräftig wurde. Wegen illegalen Waffenbesitzes muss er wohl eine Geldstrafe in Höhe von 450.000 Euro zahlen - 60 Tagessätze a 7500 Euro, berechnet nach seinem geschätzten Nettoeinkommen (ca. 2,7 Millionen Euro pro Jahr).
Sein Verein erlegte Adeyemi derweil eine Disziplinarmaßnahme auf, Dortmunds Geschäftsführer Sport Lars Ricken erklärte: "Wir haben die Angelegenheit natürlich sehr ernst genommen und konnten inzwischen mit Karim Adeyemi ausführlich und deutlich über sein Verhalten sprechen. Er bereut seinen Fehler zutiefst." In Absprache mit DFB-Sportdirektor Rudi Völler wurde beschlossen, dass Adeyemi in nächster Zeit die Nordstadtliga in Dortmund besuchen und dort gemeinsame Trainingseinheiten mit Kindern absolvieren soll.
- Getty Images Sport
Karim Adeyemi: Seine bisherigen Leistungsdaten beim BVB
- Spiele: 121
- Tore: 29
- Assists: 22