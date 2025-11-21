Brisante Kehrtwende? BVB-Star Karim Adeyemi bestellte Waffen angeblich doch wissentlich

Laut Bild soll Adeyemi unter anderem ein Schlagringmesser, einen Schlagring und ein Elektroimpulsgerät bewusst bestellt haben. Adeyemi holte demnach im Juli 2024 laut Staatsanwaltschaft "ein von Ihnen zuvor bestelltes Paket, in welchem sich, wie sie wussten u. a. ein Schlagringmesser, ein Schlagring und ein Elektroimpulsgerät befanden, um 18.02 Uhr in der Filiale der Deutschen Post ab, obgleich Ihnen bewusst war, dass Sie nicht zum Besitz dieser Gegenstände berechtigt waren – oder sie ließen das vorbezeichnete Paket in Kenntnis seines Inhalts durch den Zeugen C. in der Filiale der Deutschen Post abholen und in Ihre Wohnung bringen, obgleich Ihnen bewusst war, dass Sie nicht zum Erwerb und Besitz dieser Gegenstände berechtigt waren", heißt es in dem Strafbefehl des Amtsgerichts Wetter, aus dem die Bild zitiert.

Demnach bleibe angeblich lediglich unklar, wer Adeyemis Paket in der Postfiliale abholte.