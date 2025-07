Luis Diaz darf den FC Liverpool unter gewissen Bedingungen wohl verlassen. Der FC Bayern und Barca gelten als interessiert. Von den Katalanen fordert der Kolumbianer angeblich eine besondere Klausel.

Der Transferpoker um Luis Diaz nimmt weiter Fahrt auf. Der Offensiv-Star des FC Liverpool soll sowohl dem FC Bayern, als auch dem FC Barcelona signalisiert haben, Interesse an einem Wechsel zu haben. Zwischen Diaz und den Katalanen soll es sogar schon einen ersten Austausch gegeben haben, in deren Folge der kolumbianische Nationalspieler angeblich eine pikante Forderung an die Katalanen gestellt haben soll.