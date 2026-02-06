0:1 lag die U19 von Borussia Dortmund am Dienstag zur Pause bei AZ Alkmaar zurück. Es war im Sechzehntelfinale der UEFA Youth League noch alles drin für die Schwarz-Gelben – und deshalb verwunderte es umso mehr, dass mit Samuele Inacio einer der BVB-Leistungsträger im zweiten Durchgang nicht mehr mitmachen durfte. "Samuele ist ab morgen bei den Profis im Training. Daher gab es die Absprache, dass er nur 45 Minuten für uns spielt", erklärte Dortmunds Trainer Felix Hirschnagel. Die Schwarz-Gelben wollen den 17-Jährigen behutsam aufbauen, aber ihn gleichzeitig auch schon mit schwierigeren Aufgaben wie dem Profi-Training fordern und belohnen – weil sie davon überzeugt sind, einen ganz besonderen Spieler in ihren Reihen zu haben.
"Bringt ein tolles Paket mit": Supertalent löst "krasse Fantasien" beim BVB aus
Dass Inacio bei der 0:4-Niederlage nur eine Teilzeitkraft war, nahm Hirschnagel genau wie das Ausscheiden aus der Jugend-Königsklasse hin. "Dafür sind wir da und wir freuen uns, dass er die Chance bekommt", sagte er mit Blick auf die Möglichkeit für den Teenager, nun auch Niko Kovac von sich überzeugen zu können. So wie er es schon bei vielen in Dortmund geschafft hat. "Er bringt ein tolles Paket mit", sagte BVB-Sportchef Lars Ricken bei Sport1 über Inacio, der 2024 aus der Jugend von Atalanta Bergamo zur Borussia kam.
Bei der U17-EM in Albanien krönte sich Inacio im vergangenen Sommer zum Torschützenkönig. Und bei der U17-WM in Katar war er für Italien, das das Halbfinale erreichte, im November mit vier Treffern und zwei Vorlagen erneut der wichtigste junge Mann. Dabei ist Inacio gar kein Stürmer. "Er ist ein Zehner, wie man ihn nur noch selten findet: offensivstark mit einem sehr guten Dribbling", stellte ihn Ricken vor. "Dazu ist er wahnsinnig torgefährlich – sowohl selbst als auch als Vorlagengeber", ergänzte er.
- IMAGO / Patrick Ahlborn
Samuele Inacio: Vater und Onkel spielen in der Serie A
Bei seinen Lieblingsspielern nennt der 17-Jährige gleich zwei: zum einen Kevin De Bruyne wegen dessen Übersicht und Spielverständnis. Und zum anderen Neymar wegen der Dribblings und der Kreativität. Auf dem Platz entdeckt Inacio bei sich allerdings die meisten Gemeinsamkeiten mit einem Star von Real Madrid: "Ich würde sagen, dass Rodrygo eine ähnliche Spielweise wie ich hat. Ich sehe mich selbst in vielen seiner Moves und bei seinen Entscheidungen auf dem Platz", erklärte er auf der FIFA-Webseite.
Das Fußball-Talent liegt dabei in der Familie: Sein Vater Pia und sein Onkel Joelson zogen schon früh aus Brasilien nach Italien und fingen gemeinsam ebenfalls in der Atalanta-Jugend an. Pia brachte es unter anderem auf 58 Serie-A-Partien für Atalanta, Napoli und Catania. Joelson kam auf 13 Erstliga-Spiele für Reggina. Die Anlagen sind bei Samuele Inacio also da, die Einstellung passt – aber noch fehlt es ihm, wenig überraschend, etwas an der Physis. Auch deshalb soll er nicht nur bei der Kovac-Truppe reinschnuppern, sondern ab sofort in der U23 des BVB trainieren und spielen. "Da scheppert es im Training nochmal ganz anders", sagte Thomas Broich, Leiter des Dortmunder Nachwuchsleistungszentrums, den Ruhr Nachrichten.
- IMAGO / Ulmer/Teamfoto
Samuele Inacio: Der nächste Star aus der BVB-Jugend?
Zusammen mit dem erst 16-jährigen Mathis Albert sowie dem 17-jährigen Mussa Kaba darf sich Inacio nun in der Regionalliga-Truppe beweisen. "Das ist der nächste Schritt, den sie gehen müssen", erklärte Broich und gibt sich hinsichtlich der Perspektive des Trios äußerst optimistisch: "Alle drei haben so krasses Potenzial, dass wir viel Fantasie haben dürfen", sagte er. Die Dortmunder wurden international in den vergangenen Jahren immer für die Entwicklung von jungen Spielern gelobt, doch den Weg von einem BVB-Talent zu einem Dortmunder Stammspieler und dann einem Millionen-Verkauf gingen nur Christian Pulisic und Jamie Gittens. Bei Youssoufa Moukoko, Giovanni Reyna und einigen anderen ebbte der Hype schnell ab – und nachhaltig konnten sie den Schwarz-Gelben nicht weiterhelfen.
Wie es dem aktuell in den Himmel gelobten Samuele Inacio ergeht, kann niemand vorhersagen. "Die Entwicklung verläuft nicht immer linear und nicht immer nur nach oben. Ich erwarte nicht, dass alles von heute auf morgen passiert", stellte Broich klar. Inacio selbst kann es jedenfalls kaum abwarten, zu schauen, was für ihn noch möglich ist: "Ich würde gerne eine Zeitreise machen, damit ich sehen kann, was in Zukunft mit mir geschieht", sagte er – und muss sich doch, wie alle anderen in Dortmund auch, überraschen lassen.
Zumindest kurzfristig könnte sich angesichts der Dortmunder Personallage schneller als gedacht eine Tür öffnen. Weil in der Innenverteidigung vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg Not am Mann herrscht, könnte beispielsweise Inacios Landsmann Luca Reggiani tatsächlich erstmals im Profikader stehen. Reggiani und Inacio kennen sich bestens. Während der eine bei der U17-EM Torschützenkönig wurde, führte der andere die Mannschaft als Kapitän ins Halbfinale.
"Klar ist es vielleicht zu früh, einen 18-Jährigen gleich von Beginn an dazuzunehmen. Aber er soll reinschnuppern. Und wenn wir müssen, werden wir", sagte Kovac am Donnerstag mit Blick auf Reggianis mögliches Blitz-Debüt bei den Profis und ergänzte mit Blick auf die anderen Talente im Wartestand wie Inacio: "Die Jungs spielen ja nicht umsonst beim BVB." Er werde in den kommenden Wochen immer wieder "den einen oder anderen Jungen hochziehen".
Vielleicht muss Inacio also gar nicht mehr eine so lange Zeitreise machen, um sich selbst als BVB-Profi zu sehen.
Zahlen und Fakten zu Samuele Inacio:
Geburtsdatum: 2. April 2008 Vertrag beim BVB bis: 30. Juni 2027 Leistungsdaten Saison 25/26: 21 Spiele, 9 Tore, 2 Assists Debüt U18-Nationalteam Italien: 6. September 2025