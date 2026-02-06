"Bringt ein tolles Paket mit": Supertalent löst "krasse Fantasien" beim BVB aus

Zusammen mit dem erst 16-jährigen Mathis Albert sowie dem 17-jährigen Mussa Kaba darf sich Inacio nun in der Regionalliga-Truppe beweisen. "Das ist der nächste Schritt, den sie gehen müssen", erklärte Broich und gibt sich hinsichtlich der Perspektive des Trios äußerst optimistisch: "Alle drei haben so krasses Potenzial, dass wir viel Fantasie haben dürfen", sagte er. Die Dortmunder wurden international in den vergangenen Jahren immer für die Entwicklung von jungen Spielern gelobt, doch den Weg von einem BVB-Talent zu einem Dortmunder Stammspieler und dann einem Millionen-Verkauf gingen nur Christian Pulisic und Jamie Gittens. Bei Youssoufa Moukoko, Giovanni Reyna und einigen anderen ebbte der Hype schnell ab – und nachhaltig konnten sie den Schwarz-Gelben nicht weiterhelfen.

Wie es dem aktuell in den Himmel gelobten Samuele Inacio ergeht, kann niemand vorhersagen. "Die Entwicklung verläuft nicht immer linear und nicht immer nur nach oben. Ich erwarte nicht, dass alles von heute auf morgen passiert", stellte Broich klar. Inacio selbst kann es jedenfalls kaum abwarten, zu schauen, was für ihn noch möglich ist: "Ich würde gerne eine Zeitreise machen, damit ich sehen kann, was in Zukunft mit mir geschieht", sagte er – und muss sich doch, wie alle anderen in Dortmund auch, überraschen lassen.

Zumindest kurzfristig könnte sich angesichts der Dortmunder Personallage schneller als gedacht eine Tür öffnen. Weil in der Innenverteidigung vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg Not am Mann herrscht, könnte beispielsweise Inacios Landsmann Luca Reggiani tatsächlich erstmals im Profikader stehen. Reggiani und Inacio kennen sich bestens. Während der eine bei der U17-EM Torschützenkönig wurde, führte der andere die Mannschaft als Kapitän ins Halbfinale.

"Klar ist es vielleicht zu früh, einen 18-Jährigen gleich von Beginn an dazuzunehmen. Aber er soll reinschnuppern. Und wenn wir müssen, werden wir", sagte Kovac am Donnerstag mit Blick auf Reggianis mögliches Blitz-Debüt bei den Profis und ergänzte mit Blick auf die anderen Talente im Wartestand wie Inacio: "Die Jungs spielen ja nicht umsonst beim BVB." Er werde in den kommenden Wochen immer wieder "den einen oder anderen Jungen hochziehen".

Vielleicht muss Inacio also gar nicht mehr eine so lange Zeitreise machen, um sich selbst als BVB-Profi zu sehen.