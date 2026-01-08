Bricht die Zeit des ewigen Hoffnungsträgers an? Warum es für Ex-Bayern-Stürmer Mathys Tel nach dem üblen Nackenschlag besser läuft

"Ich war viele Wochen lang sehr, sehr wütend", sagte Tel im Oktober dem Telegraph. "Aber ich dachte mir: 'Nutze das und zeige ihm, dass du in den Kader musst.' Schlechte Dinge helfen mir mehr als gute, um besser zu werden."

Unterstützung in dieser schwierigen Zeit bekam Tel von seinem Ex-Kollegen Harry Kane. "Er hat mir sehr geholfen", verriet Tel. "Erst vor vier Tagen hat er mir eine Sprachnachricht geschickt und wir haben gemeinsam darüber gesprochen, wie ich mich verbessern kann, im Abschluss und in der Positionierung im Strafraum. Er sagte mir: 'Wann immer du willst, ruf' mich einfach an oder schreib' mir eine SMS und wir reden. Egal, ob du über Fußball reden willst oder nicht, sondern über das Leben, ich bin immer für dich da.'"

Chancen darauf, Kanes Tipps auf den Platz zu übertragen, bekam Tel zunächst kaum. In der Premier League und den anderen Cup-Wettbewerben reichte es meist nur zu Kurzeinsätzen - oder er saß sogar komplett auf der Bank. Bis zum Neujahrstag absolvierte Tel wettbewerbsübergreifend 429 Minuten. Zum Unverständnis vieler Fans, denn auch seine Kollegen überzeugten kaum und Tottenham rutschte bis auf Platz 14 ab. Die vorläufige Wende brachten aber weniger die Rufe der Fans, als eher die Entwicklungen in Tottenhams Kader.