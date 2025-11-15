Brasilien vs. Senegal im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel heute?

Das Duell zwischen Brasilien und Senegal seht Ihr heute live und in voller Länge auf Sportdigital FUSSBALL. Die Übertragung der Partie startet dort um 17 Uhr.

Den Livestream von Sportdigital FUSSBALL könnt Ihr zudem auf DAZN live erleben. Dort ist der Sender für DAZN-Kunden inkludiert. In der DAZN-App oder auf der DAZN-Website könnt Ihr heute das Länderspiel im Livestream erleben.

Darüber hinaus zeigt OneFootball heute das Testspiel zwischen Brasilien und Senegal im Livestream. Dort seht Ihr das Duell im kostenpflichtigen Einzelstream.