Brasilien vs. Senegal im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel heute?

Am heutigen Samstag, den 15. November, treffen Brasilien und Senegal in einem Testspiel aufeinander. Das Länderspiel beginnt um 17 Uhr im Emirates Stadium in London.
Wer das Testspiel heute live überträgt, erfahrt Ihr hier bei GOAL.
Das Duell zwischen Brasilien und Senegal seht Ihr heute live und in voller Länge auf Sportdigital FUSSBALL. Die Übertragung der Partie startet dort um 17 Uhr.
Den Livestream von Sportdigital FUSSBALL könnt Ihr zudem auf DAZN live erleben. Dort ist der Sender für DAZN-Kunden inkludiert. In der DAZN-App oder auf der DAZN-Website könnt Ihr heute das Länderspiel im Livestream erleben.
Darüber hinaus zeigt OneFootball heute das Testspiel zwischen Brasilien und Senegal im Livestream. Dort seht Ihr das Duell im kostenpflichtigen Einzelstream.
Brasilien hat sich bereits für die WM im kommenden Jahr qualifiziert. Das Team von Carlo Ancelotti bestreitet nun die ersten Testspiele in Vorbereitung auf das Fußball-Highlight 2026. Zuletzt war Brasilien im Oktober im Einsatz. Die Brasilianer gewannen gegen Südkorea mit 5:0, mussten aber gegen Japan eine 2:3-Pleite hinnehmen.
Auch Senegal hat sich bereits sein Ticket für die WM 2026 sicher. Die Senegalesen bereiten sich nun auf den anstehenden Afrika-Cup vor, der im Dezember losgeht. Dort trifft Senegal in der Gruppe D auf Botsuana, DR Kongo und Benin.
|Duell
|Brasilien vs. Senegal
|Datum
|15.11.2025
|Anpfiff
|17 Uhr
|Spielort
|Emirates Stadium, Londo
|Übertragung
|Sportdigital FUSSBALL, DAZN, OneFootball