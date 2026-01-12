Bosse FC Bayern München offenbar noch uneinig: Vertragsverlängerung von FCB-Star plötzlich auf der Kippe?

Gnabry besitzt in München noch einen bis zum 30. Juni 2026 gültigen Vertrag. Kommt es bis dahin zu keiner Einigung, könnte der deutsche Nationalspieler den Klub ablösefrei verlassen. In der Vergangenheit hatte der 30-Jährige jedoch betont, gerne an der Säbener Straße bleiben zu wollen.

Noch vor der Saison galt Gnabry als potenzieller Verkaufskandidat, erspielte er sich mit guten Leistung in Abwesenheit des verletzten Jamal Musiala allerdings einen Stammplatz in der Bayern-Offensive und bekam fortan von Trainer Vincent Kompany das Vertrauen geschenkt.

Wettbewerbsübergreifend steht der 30-Jährige bei 21 Partien, in denen er fünf Tore selbst erzielte und acht weitere Treffer vorbereitete.