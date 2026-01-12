Bosse FC Bayern München offenbar noch uneinig: Vertragsverlängerung von FCB-Star plötzlich auf der Kippe?
Mit guten Leistungen hat sich Serge Gnabry für eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern München empfohlen. Ein Teil der Klubbosse bremst aber wohl noch.
In der Führungsetage des FC Bayern München herrscht bezüglich einer zeitnahen Vertragsverlängerung von Serge Gnabry offenbar Uneinigkeit.
Wie aus einem Bericht des kicker hervorgeht, würde ein Teil der Münchner Verantwortlichen mit einer Offerte an den 30-Jährigen gerne noch etwas warten und stattdessen die Entwicklung im weiteren Saisonverlauf verfolgen.
Verlängert Gnabry seinen Vertrag bei Bayern bis 2028?
Gleichzeitig aber habe die sportliche Führung um Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund, welche eine zeitnahe Vertragsverlängerung befürworten soll, bei Ausgaben bis zur 50 Millionen Euro relativ uneingeschränkten Handlungsspielraum.
Dementsprechend könnte Gnabry, der beim deutschen Rekordmeister derzeit etwa 18 Millionen Euro pro Jahr verdienen soll, schon bald ein neues, leistungsbezogenes Arbeitspapier vorgelegt werden. Der kicker spekuliert über eine Verlängerung um zwei Jahre bis Ende Juni 2028.
Gnabry galt noch vor der Saison als Verkaufskandidat bei Bayern
Gnabry besitzt in München noch einen bis zum 30. Juni 2026 gültigen Vertrag. Kommt es bis dahin zu keiner Einigung, könnte der deutsche Nationalspieler den Klub ablösefrei verlassen. In der Vergangenheit hatte der 30-Jährige jedoch betont, gerne an der Säbener Straße bleiben zu wollen.
Noch vor der Saison galt Gnabry als potenzieller Verkaufskandidat, erspielte er sich mit guten Leistung in Abwesenheit des verletzten Jamal Musiala allerdings einen Stammplatz in der Bayern-Offensive und bekam fortan von Trainer Vincent Kompany das Vertrauen geschenkt.
Wettbewerbsübergreifend steht der 30-Jährige bei 21 Partien, in denen er fünf Tore selbst erzielte und acht weitere Treffer vorbereitete.
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
Mittwoch, 14. Januar: 1. FC Köln - FC Bayern (Bundesliga)
Samstag, 17. Januar: RB Leipzig - FC Bayern (Bundesliga)
Mittwoch, 21. Januar: FC Bayern - Union Saint-Gilloise (Champions League)
Samstag, 24 Januar: FC Bayern - FC Augsburg (Bundesliga)
