"Bodenlose zweite Halbzeit": Angelo Stiller fordert nach der Klatsche des VfB Stuttgart gegen den FC Bayern Aufarbeitung

Stiller lobte derweil "eine gute erste Halbzeit" der Schwaben. "In den ersten 20 Minuten haben wir ein bisschen gebraucht, aber in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit waren wir eigentlich dran." In der Kabine habe man sich dann "viel vorgenommen", führte der 24-Jährige aus und wurde kritisch: "Dann so eine bodenlose zweite Halbzeit zu spielen, das müssen wir auf jeden Fall aufarbeiten."

Auch Stiller führte die schwache zweite Hälfte auf die inkonsequente Durchführung des Mann-gegen-Mann-Verteidigens zurück: "Wenn die Gegenspieler trotzdem so frei sind, weiß man was los ist. Wir waren nicht dran, waren jedes Mal einen Schritt zu spät, jeder einzelne. Und dann ist Bayern einfach zu gut."

Die von Trainer Sebastian Hoeneß angeordnete Herangehensweise an sich wollte Stiller keinesfalls als Grund für die hohe Niederlage anführen, sondern nahm die volle Verantwortung auf sich und seine Mitspieler: "Das ist eine Super-Taktik gegen Bayern und man hat gesehen, es kann aufgehen, wenn wir uns zu 100 Prozent committen und jeder wach und heiß ist und alles dafür gibt. Ich weiß nicht, ob wir in der zweiten Halbzeit nicht frisch genug waren, wir haben viele Spiele gehabt zuletzt - aber das hatten die ja auch."

Während die Bayern ihre Spitzenposition in der Bundesliga mit dem Auswärtssieg weiter festigten, verpasste Stuttgart den vorübergehenden Sprung auf einen Champions-League-Platz. Der VfB bleibt vorerst Tabellensechster und ist am Donnerstag wieder gefordert, wenn es in der Europa League gegen Maccabi Tel Aviv geht. In der Bundesliga wartet die nächste Aufgabe kommenden Sonntag bei Werder Bremen.