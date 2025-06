Christoph Kramer, Weltmeister von 2014, ist überzeugt davon, dass die Klub-WM ein Erfolg wird - vor allem in langfristiger Hinsicht.

In Bälde beginnt in den USA die erste Ausgabe der künftig mit 32 Vereinen besetzten Klub-WM. Christoph Kramer, mit Deutschland einst Weltmeister 2014 und heutiger TV-Experte, glaubt an den Erfolg des umstrittenen Turniers.