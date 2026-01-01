Nach eineinhalb durchwachsenen Jahren steht Nationalspieler Pascal Groß bei Borussia Dortmund vor dem Absprung - und vor einer Rückkehr zu Brighton & Hove Albion in die Premier League. Das berichten unter anderem Bildund Sky.
Getty
Blitzwechsel in die Premier League! Deutscher Nationalspieler verlässt BVB
Einigung erzielt! Pascal Groß vor Rückkehr nach BrightonDemnach habe der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler bereits eine Einigung mit dem Klub von Teammanager Fabian Hürzeler erzielt, der Medizincheck solle zeitnah stattfinden. Von den Klubs gab es zunächst keine Bestätigung.
Kehl kündigt "Kaderbewegungen" beim BVB an
BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hatte nach dem 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach zum Jahresabschluss erklärt, es werde "vielleicht ein, zwei Kaderbewegungen geben", man sei bereits "in Gesprächen".
- Getty Images Sport
Drei Millionen Euro Ablöse für Pascal GroßGroß war im Sommer 2024 nach Dortmund gewechselt. Der Vertrag des Nationalspielers, der um seine WM-Nominierung kämpft und von BVB-Coach Niko Kovac in der Hinrunde in acht Begegnungen nicht eingesetzt wurde, läuft am Saisonende aus. Laut Sky steht eine Ablöse von bis zu drei Millionen Euro im Raum. Groß war für sieben Millionen nach Dortmund gekommen.
- Getty Images Sport
Groß bestritt bereits 261 Spiele für Brighton
Der gebürtige Mannheimer war 2017 vom FC Ingolstadt nach Brighton gewechselt. Er bestritt 261 Pflichtspiele für den Klub aus Südengland, war Publikumsliebling, Stammkraft und avancierte 2023 im reifen Fußballeralter von 32 Jahren zum Nationalspieler.
Pascal Groß: Seine Karrierestationen
- VfL Neckarau 1995-2007
- TSG Hoffenheim 2007-2011
- Karlsruher SC 2011-2012
- FC Ingolstadt 2012-2017
- Brighton 2017-2024
- Borussia Dortmund seit 2024
Werbung