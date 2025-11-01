Bleibt RB Leipzig am Ende auf ihm sitzen? Kuriose Wende bei Lois Openda möglich

Nach einem starken Saisonstart mit drei Siegen aus den ersten drei Spielen brachen die Turiner zuletzt katastrophal ein. Aus den darauffolgenden fünf Partien kam man nur noch auf eine Ausbeute von drei Zählern, was schließlich zur Entlassung von Trainer Igor Tudor führte.

Mittlerweile steht Italiens ehemaliger Nationaltrainer Luciano Spalletti an der Juve-Seitenlinie - in seinem ersten Spiel wurden durch ein 3:1 gegen Udinese Calcio direkt drei Punkte eingefahren. Dennoch steht der italienische Rekordmeister nach wie vor nur auf Platz sieben der Tabelle. Rang elf, der für ein Nicht-Eintreten der Kaufpflicht nötig wäre, ist nur drei Punkte entfernt.