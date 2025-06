Barca hat bekanntlich großes Interesse an Nico Williams. Doch es gibt offenbar weitere konkrete Pläne für eine Auffrischung der Offensive.

Der FC Barcelona will sich offenbar trotz des Interesses an Nico Williams (Athletic Bilbao) mit Marcus Rashford diesen Sommer um einen weiteren namhaften Offensivspieler bemühen. Das berichtet die englische Zeitung The Sun.