"Bleib zuhause!": Trainer Luciano Spalletti verliert bei Juventus-Sieg die Nerven

Nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit, in der Benfica die besseren Chancen hatte und es zur Pause 0:0 stand, machten sich auf den Rängen Unmut breit. Ein Fan hinter der Trainerbank kommentierte lautstark Fehlpässe – zu viel für Spalletti. Der 66-Jährige drehte sich um und fuhr den Anhänger an: "Bleib' nächstes Mal zuhause."

Kurz nach Wiederbeginn folgte die sportliche Antwort. Khephren Thuram traf in der 55. Minute zur Führung, Weston McKennie erhöhte wenig später auf 2:0. Spalletti jubelte demonstrativ in Richtung des zuvor kritischen Fans – ein klares Zeichen, dass die Emotionen noch nicht abgeklungen waren.