Er macht Marco Reus Konkurrenz: Marc-André ter Stegens Pech in der deutschen Nationalmannschaft

Kurz nach seiner Beförderung zur Nummer eins beim DFB-Team hat sich Marc-André ter Stegen schwer verletzt. Das passt irgendwie ins Bild.

Das drohende Saisonaus ist dabei nur einer von mehren Rückschlägen, welche der 32-Jährige in den letzten Jahren in der deutschen Nationalmannschaft erleiden musste.

"Ich glaube, dass es eine sehr schwere Verletzung ist. Als er sich auf den Boden gelegt hat, konnte man es direkt sehen", hatte Barça-Trainer Hansi Flick bereits unmittelbar nach dem überzeugenden 5:1-Sieg gegen den FC Villarreal bei DAZN erklärt.

Ter Stegen hatte beim Stand von 2:1 für die Katalanen eine etwas zu weit geratene Ecke zunächst problemlos abgefangen, bei der Landung kam er dann allerdings unglücklich mit seinem rechten Bein auf. Er blieb unter Schreien am Boden liegen, ehe die Teamärzte herbeieilten.

Im Anschluss musste er mit einer Trage vom Platz und in ein Krankenhaus gebracht werden, welches er erst in der Nacht in einem Rollstuhl samt gestütztem und hochgelegtem Bein verlassen konnte.

Wie die Katalanen mittlerweile nun auch offiziell bestätigten, hat sich der 32-Jährige die Patellasehne gerissen. Das bedeutet, dass ter Stegen monatelang ausfallen wird - seine Saison ist damit so gut wie sicher beendet.

Angesichts des langfristigen Ausfalls blickt GOAL auf die Pleiten und Pannen zurück, die der Keeper in der Vergangenheit in Bezug auf das DFB-Team erlitt.

Spoiler: So viel Pech hatte in der Nationalelf in den letzten Jahren eigentlich nur Marco Reus. Vor allem dessen regelmäßige Verletzungen vor großen Turnieren waren beinahe schon beängstigend.