Bizarre Taktik-Enthüllungen! Ehemaliger Starspieler von Real Madrid packt über Zeit unter Zinedine Zidane aus

Lediglich "vor großen Spielen" gegen qualitativ stärkere Mannschaften sei Zidane ein wenig mehr in die Tiefe gegangen. "Wenn wir gegen Barca oder Bayern gespielt haben, haben wir ein bisschen taktisch gearbeitet, aber sonst war es minimal. Da haben wir 15 Minuten lang die Defensiv-Taktik statt der Offensiv-Taktik besprochen, mehr aber auch nicht", so Bale.

Der Waliser wollte seine Aussagen jedoch keinesfalls als Kritik verstanden wissen. Bei Real Madrid brauche es oftmals gar keinen Trainer im klassischen Sinne, sondern viel mehr jemanden, der mit dem Sammelsurium an Topstars umgehen könne. "Man muss einfach nur die Gruppe von Spielern managen und sie tun lassen, was sie eben tun. Natürlich gab es auch taktische Arbeit, aber davon braucht es nicht viel."

Besonders gut habe das ein weiterer Ex-Trainer von ihm hinbekommen, nämlich der mittlerweile bei Brasilien unter Vertrag stehende Carlo Ancelotti: "Sein Management war das beste. Wenn man nicht gespielt hat, hat er dir das Gefühl gegeben, dass du sein bester Freund bist. Und wenn er dich gebraucht hat, wusste man, dass man bereit zu sein hat. Er hatte diese unglaubliche Fähigkeit, alle bei Laune zu halten", schwärmte Bale.