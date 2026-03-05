So hätte die französische Fußballlegende während seiner Trainertätigkeit bei den Königlichen nur wenig Augenmerk auf taktische Arbeit auf dem Platz gelegt. "Er hat nicht viel gemacht. Ballbesitz-Drills, ein Kleinfeld-Spiel, Abschluss-Training und das war's", erklärte Bale in der Stick to Football-Show.
Bizarre Taktik-Enthüllungen! Ehemaliger Starspieler von Real Madrid packt über Zeit unter Zinedine Zidane aus
Lediglich "vor großen Spielen" gegen qualitativ stärkere Mannschaften sei Zidane ein wenig mehr in die Tiefe gegangen. "Wenn wir gegen Barca oder Bayern gespielt haben, haben wir ein bisschen taktisch gearbeitet, aber sonst war es minimal. Da haben wir 15 Minuten lang die Defensiv-Taktik statt der Offensiv-Taktik besprochen, mehr aber auch nicht", so Bale.
Der Waliser wollte seine Aussagen jedoch keinesfalls als Kritik verstanden wissen. Bei Real Madrid brauche es oftmals gar keinen Trainer im klassischen Sinne, sondern viel mehr jemanden, der mit dem Sammelsurium an Topstars umgehen könne. "Man muss einfach nur die Gruppe von Spielern managen und sie tun lassen, was sie eben tun. Natürlich gab es auch taktische Arbeit, aber davon braucht es nicht viel."
Besonders gut habe das ein weiterer Ex-Trainer von ihm hinbekommen, nämlich der mittlerweile bei Brasilien unter Vertrag stehende Carlo Ancelotti: "Sein Management war das beste. Wenn man nicht gespielt hat, hat er dir das Gefühl gegeben, dass du sein bester Freund bist. Und wenn er dich gebraucht hat, wusste man, dass man bereit zu sein hat. Er hatte diese unglaubliche Fähigkeit, alle bei Laune zu halten", schwärmte Bale.
Zinedine Zidane stand als Trainer zweimal bei Real Madrid unter Vertrag
Während der zwei Engagements von Zidane als Real-Coach zwischen 2016 und 2018 sowie 2019 und 2021 trafen die Madrilenen in der Champions League viermal auf den FC Bayern München. In drei dieser Spiele gingen die Blancos als Sieger vom Platz, im Halbfinal-Rückspiel 2018 gab es ein 2:2-Unentschieden.
Überhaupt waren die Königlichen zu dieser Zeit das Team, was es zu schlagen galt. Dreimal nacheinander, nämlich 2016, 2017 und 2018, gewann man unter Zidane den Henkelpott - in der Geschichte der Königsklasse war dies zuvor noch keiner anderen Mannschaft gelungen.
Zinedine Zidanes Trainerkarriere in Zahlen
- Real Madrid: 2016-2018 & 2019-2021
- Real Madrid Castilla: 2014 - 2016
