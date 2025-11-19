Bittere Transfer-Absage: Timo Werner steht offenbar an einem neuen Tiefpunkt in seiner Karriere

Ein winterlicher Abschied von RB Leipzig gilt als sicher, die Bild hatte im Oktober berichtet, dass dies nun auch der Plan des ehemaligen Nationalspielers sei, nachdem er nur zweimal im Spieltagskader der Sachsen stand und unter Trainer Ole Werner endgültig keine Rolle mehr spielt. Doch mittlerweile hat sich für Werner offenbar die naheliegendste und präferierte Lösung für sein Problem zerschlagen.

Denn anders als noch im Sommer hat Leipzigs Schwesterklub aus New York keinerlei Interesse mehr daran, den 29-Jährigen zu verpflichten. Im Sommer noch wollten die New York Red Bulls Werner unbedingt haben und offerierten ihm einen Vertrag über zweieinhalb Jahre. Der Transfer platzte aufgrund der utopischen Gehaltsvorstellungen des Offensivspielers, der bei RB ein Top-Salär in Höhe von zehn Millionen Euro einstreicht.

"Er ist ein großartiger Name, ich glaube, die Fans hätten ihn geliebt. Die Gelegenheit war da, aber ich glaube nicht, dass wir zu 100 Prozent davon überzeugt waren, dass dies das Richtige für New York war", sagte jetzt Sportchef Julian de Guzman im Gespräch mit The Athletic über das New Yorker Werben um Werner, das im Winter auch nicht nochmal erneuert werde.