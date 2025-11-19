Timo Werner steht vor einer völlig ungewissen Zukunft und offenbar an einem neuen Tiefpunkt in seiner Karriere.
Bittere Transfer-Absage: Timo Werner steht offenbar an einem neuen Tiefpunkt in seiner Karriere
Timo Werners Wechsel zu New York platzte: "Nicht zu 100 Prozent davon überzeugt"
Ein winterlicher Abschied von RB Leipzig gilt als sicher, die Bild hatte im Oktober berichtet, dass dies nun auch der Plan des ehemaligen Nationalspielers sei, nachdem er nur zweimal im Spieltagskader der Sachsen stand und unter Trainer Ole Werner endgültig keine Rolle mehr spielt. Doch mittlerweile hat sich für Werner offenbar die naheliegendste und präferierte Lösung für sein Problem zerschlagen.
Denn anders als noch im Sommer hat Leipzigs Schwesterklub aus New York keinerlei Interesse mehr daran, den 29-Jährigen zu verpflichten. Im Sommer noch wollten die New York Red Bulls Werner unbedingt haben und offerierten ihm einen Vertrag über zweieinhalb Jahre. Der Transfer platzte aufgrund der utopischen Gehaltsvorstellungen des Offensivspielers, der bei RB ein Top-Salär in Höhe von zehn Millionen Euro einstreicht.
"Er ist ein großartiger Name, ich glaube, die Fans hätten ihn geliebt. Die Gelegenheit war da, aber ich glaube nicht, dass wir zu 100 Prozent davon überzeugt waren, dass dies das Richtige für New York war", sagte jetzt Sportchef Julian de Guzman im Gespräch mit The Athletic über das New Yorker Werben um Werner, das im Winter auch nicht nochmal erneuert werde.
RB Leipzig bietet Timo Werner wohl zum Schnäppchenpreis an
"Ich bin weit davon entfernt, einen 'berühmten Spieler' zu verpflichten. Ich möchte einfach jemanden, der dem Team hilft, besser zu werden", stellte de Guzmann klar. New York, wo aktuell unter anderem auch der Ex-Leipziger Emil Forsberg und Ex-Bayern-Star Eric-Maxim Choupo-Moting unter Vertrag stehen, strebt nach einer enttäuschenden Saison mit dem Verpassen der Playoffs und der Entlassung des deutschen Trainers Sandro Schwarz einen kleineren Umbruch an und will den Kader verjüngen.
"Choupo und Emil sind All-Stars, sie sind wunderbare Spieler. Werden wir einen weiteren Choupo oder Emil verpflichten? Nein. Aber wir werden einen weiteren Spieler verpflichten, der den Unterschied ausmacht. Das ist ein Muss", betonte de Guzman.
Somit fällt zumindest diese MLS-Option für Werner offenbar weg. Klar ist: Für den 57-maligen deutschen Nationalspieler (24 Tore) soll es nach Nordamerika gehen. Laut Bild solle Werner nun mit einem Wechsel nach Los Angeles liebäugeln. Werners Vertrag läuft im Sommer aus, interessierte Klubs müssten im Winter lediglich noch eine sechsstellige Summe hinblättern.
Timo Werner: Statistiken in seiner Karriere
- RB Leipzig: 113 Tore, 47 Vorlagen in 214 Pflichtspielen
- VfB Stuttgart: 14 Tore, 11 Vorlagen in 103 Pflichtspielen
- Chelsea: 23 Tore, 21 Vorlagen in 89 Pflichtspielen
- Tottenham: 3 Tore, 7 Vorlagen in 41 Pflichtspielen