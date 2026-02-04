Bittere Konsequenz nach Verletzung! Marc-Andre ter Stegen droht WM erneut zu verpassen
Der vom FC Barcelona ausgeliehene Keeper hat eine Muskelverletzung erlitten und wird wohl mindestens zwei Monate fehlen. Girona erwäge, so hieß es zuletzt in spanischen Medien, ter Stegen aufgrund der Verletzung wieder zu Barca zurückzuschicken - dies sei aufgrund einer Klausel im Leihvertrag möglich.
Julian Nagelsmann hatte bereits bestätigt, dass ihm seine Nummer eins für den Start ins WM-Jahr mit den Länderspielen am 27. März in Basel gegen die Schweiz und am 30. März in Stuttgart gegen Ghana fehlen werde. "Das ist unglaublich bitter", sagte der Bundestrainer und betonte: " Im Moment zählt nur: Gesund werden, in Ruhe und ohne Druck. Wir stehen alle hinter ihm."
Kann ter Stegen an der WM 2026 teilnehmen?
Ob ter Stegen trotz der neuerlichen längeren Pause bei der WM im Sommer im deutschen Tor stehen kann, ist offen. Sollte ihn Girona zurück nach Barcelona schicken, wo er unter Trainer Hansi Flick keine Rolle mehr spielt, würde ihm die dringend nötige Spielpraxis für das Turnier fehlen. Diese hatte Nagelsmann als Voraussetzung für einen WM-Einsatz genannt.
Ter Stegen hatte die Verletzung am vergangenen Samstag beim 0:1 Gironas beim Tabellenletzten Real Oviedo erlitten. Es war erst das zweite Spiel, das er für seinen neuen Klub bestritten hat. Im deutschen Tor wurde er zuletzt vom Hoffenheimer Oliver Baumann vertreten, der nun auch als erster Kandidat auf den WM-Job gilt.
Häufig gestellte Fragen
Marc Andre ter Stegen spielt auf der Torwartposition.
Marc Andre ter Stegen wurde am 30. April 1992 in Mönchengladbach geboren.
Beim FC Barcelona trägt Marc Andre ter Stegen die Nummer eins.
Seine Körpergröße wird mit 1,87 Meter angegeben.
Sein Gewicht liegt bei rund 88 Kilogramm.
Darüber gibt es keine offiziellen Informationen. Vermutlich trägt Marc Andre ter Stegen die Schuhgröße 45 (EU).
Sein rechter Fuß ist der stärkere. Aber auch mit links zeigt er regelmäßig seine Fähigkeiten im Spielaufbau.
Marc Andre ter Stegen spielte in der Jugend bei Borussia Mönchengladbach. Dort durchlief er alle Jugendmannschaften ehe er 2009 Stammtorhüter der Profis wurde.
Marc Andre ter Stegen lebt an der Küste Barcelonas, im Stadtteil Gracia.
Marc Andre ter Stegen fährt einen CUPRA, da er seit 2020 globaler Markenbotschafter für die Marke ist. Er fährt in der Regel Modelle wie den CUPRA Formentor und hat auch einen CUPRA Ateca Limited Edition.
Da Marc Andre ter Stegen in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, spricht er fließend Deutsch.
Marc Andre ter Stegen hat zwei Kinder mit seiner Ex-Frau Daniela Jehle: einen älteren Sohn Ben, der im Dezember 2019 geboren wurde und einen jüngeren Sohn Tom, der im März 2024 zur Welt kam.
Von 2012 bis 2025 war Marc Andre ter Stegen mit Daniela Jehle zusammen und insgesamt acht Jahre verheiratet. Seit Sommer 2025 ist der Torhüter mit Ona Sellares liiert.
Das genaue Gehalt von Marc Andre ter Stegen ist nicht bekannt. Es wird vermutet, dass er beim FC Barcelona aktuell rund 6,3 Millonen Euro pro Jahr verdienen soll. Sein Vertrag läuft noch bis 2028 bei den Katalanen.
Er wurde mit Deutschland 2009 U17-Europameister. Überdies holte er mit der deutschen Nationalmannschaft 2017 den Confederations Cup. Dazu kommen mehrere Meistertitel mit dem FC Barcenlona und nationale Pokalsiege. 2015 wurde Marc Andre ter Stegen mit Barca zudem Champions-League-Sieger. Außerdem gewann er den Supercup und die Fifa-Klub-WM.
Den Ballon d'Or hat er bislang noch nicht gewonnen.
Marc Andre ter Stegen hat die Jaschin-Trophäe noch nie gewonnen. Er wurde 2019 auf dem zweiten Platz der Abstimmung hinter dem Gewinner Alisson Becker gewertet.
In jungen Jahren seiner Karriere hatte ter Stegen den Spitznamen "Mini-Kahn". Heute ist er unter dem Spitznamen "Mats" bekannt, den Anfangsbuchstaben seines vollständigen Namens.