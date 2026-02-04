Bittere Konsequenz nach Verletzung! Marc-Andre ter Stegen droht WM erneut zu verpassen

Der vom FC Barcelona ausgeliehene Keeper hat eine Muskelverletzung erlitten und wird wohl mindestens zwei Monate fehlen. Girona erwäge, so hieß es zuletzt in spanischen Medien, ter Stegen aufgrund der Verletzung wieder zu Barca zurückzuschicken - dies sei aufgrund einer Klausel im Leihvertrag möglich.

Julian Nagelsmann hatte bereits bestätigt, dass ihm seine Nummer eins für den Start ins WM-Jahr mit den Länderspielen am 27. März in Basel gegen die Schweiz und am 30. März in Stuttgart gegen Ghana fehlen werde. "Das ist unglaublich bitter", sagte der Bundestrainer und betonte: " Im Moment zählt nur: Gesund werden, in Ruhe und ohne Druck. Wir stehen alle hinter ihm."