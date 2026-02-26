Bisher ist er noch ohne Einsatz! Entwickelt sich beim VfB Stuttgart gerade ein angehender Bundesligastar?

Darvich ist Teil des goldenen deutschen 2006er Jahrgangs, 2023 führte er die U17-Nationalmannschaft des DFB als Kapitän zunächst zum EM- und einige Monate später dann auch zum WM-Titel. Nach der erfolgreichen U17-Europameisterschaft hatte er den mutigen Schritt vom SC Freiburg nach Barcelona gewagt, wo er sogar Testspielauftritte an der Seite von Robert Lewandowski und Co. hatte: "Barcelona war ein großes Abenteuer. Es war wie im Film", sagte Darvich der VfB-Website über die zwei Jahre bei Barca.

Für Pflichtspieleinsätze in Barcelonas erster Mannschaft reichte es jedoch nicht, auch im B-Team der Katalanen in der dritten spanischen Liga war Darvich nicht immer gesetzt. Vor der laufenden Spielzeit kehrte er dann nach Deutschland zurück - und mit etwas Anlauf könnte sich der Schritt schon zeitnah nachhaltig auszahlen.

"Dass Noah eine absolute Bereicherung für die U21 insbesondere in der Offensive ist, dafür braucht es tatsächlich kein Experten-Auge. Über das Sportliche hinaus ist er aber auch ein klasse Typ, der die Dinge für sich richtig einordnet", lobte auch Stuttgarts NLZ-Boss Stephan Hildebrandt den Hochbegabten, der im offensiven Mittelfeld sowohl auf der Zehn als auch auf den Außenpositionen eingesetzt werden kann. Zwar gab er zu verstehen, dass sich Darvich vermutlich schon früher Chancen im A-Team erhofft hatte, "trotzdem nimmt er die Situation so an, wie sie ist", so Hildebrandt, der klar aufzeigte: "Seine Kurve geht steil nach oben und wir alle sind fest davon überzeugt, dass die U21 nur eine Etappe in seiner Entwicklung ist."

In der Sommervorbereitung hatte Darvich bereits angedeutet, dass er auch dem Hoeneß-Team helfen kann, traf etwa bei Stuttgarts 7:1-Testspielsieg gegen Straßburg Anfang August doppelt. In Pflichtspielen beorderte Hoeneß den gebürtigen Freiburger aber lediglich einmal in seinen Kader, das war beim 1:0-Sieg im Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach Ende August. Auf seinen ersten Einsatz im deutschen Oberhaus wartet Darvich, der beim VfB bis 2029 unterschrieben hat, bis dato noch.