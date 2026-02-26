Trainer Sebastian Hoeneß hat Mittelfeldjuwel Noah Darvich Hoffnungen auf einen ersten Pflichtspieleinsatz für die erste Mannschaft des VfB Stuttgart gemacht.
Bisher ist er noch ohne Einsatz! Entwickelt sich beim VfB Stuttgart gerade ein angehender Bundesligastar?
VfB-Trainer Sebastian Hoeneß hochzufrieden mit Noah Darvich: "Er wäre bereit"
"Noah wäre bereit, hat zuletzt eine richtig gute Entwicklung genommen", sagte Hoeneß laut Bild über die Perspektive des 19-Jährigen, der bis dato im Pflichtspielbetrieb ausschließlich für die U21 des VfB in der 3. Liga zum Einsatz gekommen ist. Und dabei machte Darvich in den zurückliegenden Wochen richtig auf sich aufmerksam.
Am vergangenen Spieltag traf er nach feiner Einzelleistung gegen Waldhof Mannheim sehenswert zur Stuttgarter Führung. Später schnürte Darvich nach nicht minder schönem Solo den Doppelpack und schon knapp zwei Wochen zuvor war er beim 2:1-Sieg des VfB II gegen 1860 München mit Tor und Assist der Matchwinner gewesen. Seine technischen Qualitäten und die herausragende Übersicht bringt der deutsche U20-Nationalspieler immer besser auf den Platz, insgesamt steht er diese Saison aktuell bei sieben Toren und zwei Vorlagen in 16 Drittliga-Einsätzen.
"Es war wichtig für ihn, Spielminuten zu sammeln, diesen Weg zu gehen", betonte Hoeneß über den langfristig angelegten Plan mit Darvich, der im Sommer für eine Million Euro aus der zweiten Mannschaft des großen FC Barcelona kam. Zunächst sei es ein Etappenziel gewesen, dass der Youngster in der 3. Liga beginnt, "den Unterschied zu machen. Damit fängt er jetzt an und zeigt, dass er bereit ist. Ich bin sehr zufrieden mit seiner Entwicklung. Er bringt sehr viel mit, was ihn für höhere Aufgaben qualifiziert. Er muss genau diesen Weg weitergehen", so Hoeneß.
- Getty Images Sport
Noah Darvich über zwei Jahre beim FC Barcelona: "Wie im Film"
Darvich ist Teil des goldenen deutschen 2006er Jahrgangs, 2023 führte er die U17-Nationalmannschaft des DFB als Kapitän zunächst zum EM- und einige Monate später dann auch zum WM-Titel. Nach der erfolgreichen U17-Europameisterschaft hatte er den mutigen Schritt vom SC Freiburg nach Barcelona gewagt, wo er sogar Testspielauftritte an der Seite von Robert Lewandowski und Co. hatte: "Barcelona war ein großes Abenteuer. Es war wie im Film", sagte Darvich der VfB-Website über die zwei Jahre bei Barca.
Für Pflichtspieleinsätze in Barcelonas erster Mannschaft reichte es jedoch nicht, auch im B-Team der Katalanen in der dritten spanischen Liga war Darvich nicht immer gesetzt. Vor der laufenden Spielzeit kehrte er dann nach Deutschland zurück - und mit etwas Anlauf könnte sich der Schritt schon zeitnah nachhaltig auszahlen.
"Dass Noah eine absolute Bereicherung für die U21 insbesondere in der Offensive ist, dafür braucht es tatsächlich kein Experten-Auge. Über das Sportliche hinaus ist er aber auch ein klasse Typ, der die Dinge für sich richtig einordnet", lobte auch Stuttgarts NLZ-Boss Stephan Hildebrandt den Hochbegabten, der im offensiven Mittelfeld sowohl auf der Zehn als auch auf den Außenpositionen eingesetzt werden kann. Zwar gab er zu verstehen, dass sich Darvich vermutlich schon früher Chancen im A-Team erhofft hatte, "trotzdem nimmt er die Situation so an, wie sie ist", so Hildebrandt, der klar aufzeigte: "Seine Kurve geht steil nach oben und wir alle sind fest davon überzeugt, dass die U21 nur eine Etappe in seiner Entwicklung ist."
In der Sommervorbereitung hatte Darvich bereits angedeutet, dass er auch dem Hoeneß-Team helfen kann, traf etwa bei Stuttgarts 7:1-Testspielsieg gegen Straßburg Anfang August doppelt. In Pflichtspielen beorderte Hoeneß den gebürtigen Freiburger aber lediglich einmal in seinen Kader, das war beim 1:0-Sieg im Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach Ende August. Auf seinen ersten Einsatz im deutschen Oberhaus wartet Darvich, der beim VfB bis 2029 unterschrieben hat, bis dato noch.
Noah Darvich: Seine Leistungsdaten beim VfB Stuttgart II
- Einsätze: 16
- Tore: 7
- Assists: 2
- Gelbe Karten: 1