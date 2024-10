Nach seiner Degradierung in der Champions League ist Ousmane Dembélé für das Ligaspiel von PSG am Sonntag bei OGC Nizza in den Kader zurückgekehrt.

"Wenn ein Spieler seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, ist er draußen, wenn er sie aber erfüllt, ist er dabei", sagte PSG-Trainer Luis Enrique: "Ich bin hart, wenn ich hart sein muss, und nachsichtig, wenn ich kann."