"Bin älter als der Vater von Lamine Yamal": Robert Lewandowski enthüllt anfängliche Verwunderung nach Wechsel von Bayern München zum FC Barcelona

Nach seinem Wechsel vom FC Bayern zum FC Barcelona war der polnische Stürmer zunächst verwundert.

Robert Lewandowski hat über die Unterschiede zwischen seinem aktuellen Arbeitgeber, dem FC Barcelona, und Ex-Klub Bayern München gesprochen und dabei einen interessanten Vergleich gezogen.

Gegenüber dem 'High Performance'-Podcast offenbarte der 163-malige polnische Nationalspieler, dass er nach seinem Wechsel nach Katalonien zunächst von der völlig andersartigen Altersstruktur überrascht gewesen sei.

  • Lewandowski über Unterschiede beim FC Barcelona: "Bei Bayern war die Mentalität anders"

    "Als ich beim FC Barcelona unterschrieben habe, sah ich viele junge Spieler, die strenger mit sich selbst sein mussten", sagte Lewandowski. "Beim FC Bayern war die Mentalität anders, weil wir erfahrenere, härtere Spieler hatten."

    Der 37-Jährige war im Sommer 2022, nach zuvor acht Jahren im Trikot der Münchner, nach Barcelona gewechselt. Dort war er schon damals einer der deutlich erfahreneren Profis: "Der Klub sagte mir, dass sie jemanden wie mich brauchen, der ihnen (den Mitspielern) zeigen kann, dass es nicht reicht, ein oder zwei oder drei Wochen an der Spitze zu stehen, und dass das, was man im Kraftraum macht, wichtig ist – dass es wichtig ist, jeden Tag hart zu arbeiten."

    Mit der Zeit habe Lewandowski dann selbst auch eine andere Perspektive auf verschiedene Dinge bekommen und sich von seinen deutlich jüngeren Teamkollegen unter die Arme greifen lassen. "Als ich sie besser kennenlernte, begann ich auch, von ihnen zu lernen. Empathie, alles, was den Fußball umgibt … das hat mir ebenfalls sehr geholfen", so der Stürmer.

  • Bleibt Robert Lewandowski noch eine Saison beim FC Barcelona?

    Er sei "in einer anderen Welt, in einer anderen Generation" gewesen. "Ich bin älter als die Väter der Spieler. Ich bin zum Beispiel älter als der Vater von Lamine Yamal. Also sagte ich mir: Komm, ich muss auch von ihnen lernen."

    Trotz seiner 37 Jahre bekommt Lewandowski nach wie vor regelmäßig Spielzeit bei den Katalanen. Wettbewerbsübergreifend sammelte er 19 Einsätze, in denen er neun Tore selbst erzielte und zwei weitere Treffer vorbereitete.

    Sein Vertrag in Barcelona ist noch bis zum Ende der laufenden Saison gültig. Wie es danach weitergeht, ist noch unklar. "Ich habe keine Angst davor, meine Karriere zu beenden, weil ich begonnen habe, mich auf Dinge vorzubereiten, die ich nach dem Fußball machen kann", erklärte der Pole.

  • Leistungsdaten von Robert Lewandowski bei Barca in dieser Saison

    • Spiele: 19
    • Tore: 9
    • Assists: 2
    • Einsatzminuten: 942

Häufig gestellte Fragen

Lewandowski ist Mittelstürmer – ein klassischer Neuner, technisch komplett, beidfüßig und im Strafraum seit Jahren eine der dominantesten Figuren des Weltfußballs.

Er wurde am 21. August 1988 in Warschau geboren.

Lewandowski trägt die Nummer 9 – seine ikonische RL9-Marke basiert genau auf dieser Zahl.

Je nach Quelle wird seine Größe mit 1,85 bis 1,86 Metern angegeben.

Sein Gewicht wird mit rund 81 Kilogramm angegeben.

Er trägt die Schuhgröße 44 – auch wenn Dani Olmo einmal über die 43 gescherzt hat.

Lewandowskis dominanter Fuß ist der rechte – auch wenn er längst als beidfüßig gefährlich gilt.

Er wurde im Nachwuchs u. a. beim FC Varsovia ausgebildet, bevor seine Profikarriere über Znicz Pruszkow und Lech Poznan Fahrt aufnahm.

Lewandowski besitzt Immobilien in Spanien – aufgrund seiner Zeit beim FC Barcelona – und weiterhin in Polen. Beide Standorte sind Teil seines dauerhaften Lebensmittelpunkts.

Er besitzt eine exklusive Sportwagen-Kollektion. Ein Modell in seinem Portfolio liegt im Wertbereich von rund 320.000 Dollar.

Ja. Acht Jahre in Dortmund und München hinterlassen Spuren. In anderen Wort: Er spricht Deutsch, auch wenn sein Akzent erkennbar bleibt.

Er hat zwei Töchter: Klara und Laura.

Er ist mit Anna Lewandowska verheiratet – sie ist Unternehmerin, Ernährungsexpertin und ehemalige Karateka.

Sein Vermögen wird je nach Schätzung zwischen 85 und über 100 Millionen Dollar verortet. Neben Fußballgehältern spielen Sponsoring und eigene Geschäftszweige eine große Rolle.

Er hat eine enorme Sammlung: darunter die Champions League 2019/20, den UEFA-Supercup, die Klub-Weltmeisterschaft, zahlreiche Meistertitel in Polen, Deutschland und Spanien sowie diverse Pokalsiege. 

Kein einziges Mal. Die große Kontroverse 2020 – das Jahr seines Triples – bleibt ein zentraler Punkt seiner Karrieregeschichte.

Zweimal: 2020 und 2021 gewann er "The Best FIFA Men's Player".

Mehrere sogar und "Lewy" ist der gebräuchlichste. "The Body" stammt aus seiner Dortmunder Zeit. Und "Kleiner Biber" war ein sehr früher Spitzname aus seiner Jugend.

