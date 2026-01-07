"Bin älter als der Vater von Lamine Yamal": Robert Lewandowski enthüllt anfängliche Verwunderung nach Wechsel von Bayern München zum FC Barcelona

"Als ich beim FC Barcelona unterschrieben habe, sah ich viele junge Spieler, die strenger mit sich selbst sein mussten", sagte Lewandowski. "Beim FC Bayern war die Mentalität anders, weil wir erfahrenere, härtere Spieler hatten."

Der 37-Jährige war im Sommer 2022, nach zuvor acht Jahren im Trikot der Münchner, nach Barcelona gewechselt. Dort war er schon damals einer der deutlich erfahreneren Profis: "Der Klub sagte mir, dass sie jemanden wie mich brauchen, der ihnen (den Mitspielern) zeigen kann, dass es nicht reicht, ein oder zwei oder drei Wochen an der Spitze zu stehen, und dass das, was man im Kraftraum macht, wichtig ist – dass es wichtig ist, jeden Tag hart zu arbeiten."

Mit der Zeit habe Lewandowski dann selbst auch eine andere Perspektive auf verschiedene Dinge bekommen und sich von seinen deutlich jüngeren Teamkollegen unter die Arme greifen lassen. "Als ich sie besser kennenlernte, begann ich auch, von ihnen zu lernen. Empathie, alles, was den Fußball umgibt … das hat mir ebenfalls sehr geholfen", so der Stürmer.