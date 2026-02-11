Goal.com
Biathlon - Milano Cortina 2026 Winter Olympics: Day 2Getty Images Sport
Biathlon heute live bei ARD oder ZDF? Wer zeigt / überträgt das Frauen Einzel (Olympia) live im Free TV und Live Stream?

Im Rahmen der Olympischen Winterspielen 2026 findet heute das Frauen-Einzel im Biathlon statt. GOAL verrät Euch, wer den Biathlon-Wettkampf live überträgt.

Am heutigen Mittwoch, den 11. Februar, steht für die Biathletinnen bei Olympia 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo das Einzelrennen an. Der Wettkampf beginnt um 14.15 Uhr in der Biathlon Arena in Antholz.

Hier bei GOAL erfahrt Ihr, wer das Rennen live im TV und Livestream zeigt.

    Im Free-TV zeigt zum einen die ARD das Einzelrennen der Frauen live im TV und Livestream. Die Übertragung beginnt dort um 14.10 Uhr. Christian Dexne kommentiert den Wettkampf heute für die ARD. Den kostenlosen Livestream des öffentlich-rechtlichen Senders findet Ihr auf sportschau.de, in der ARD-Mediathek sowie in der ZDF-Mediathek und auf zdf.de.

    Alternativ seht Ihr das Biathlon-Rennen auch auf Eurosport 1 im Free-TV. Dort startet die Übertragung bereits um 13.45 Uhr. Den kostenpflichtigen Livestream des Sportsenders findet Ihr auf HBO Max und auf discovery+.

    Zu guter überträgt auch DAZN den Olympia-Wettkampf heute im Livestream. Als DAZN-Kunden habt Ihr Zugriff auf die Übertragung von Eurosport. In der DAZN-App oder mit Eurem Laptop im Browser könnt Ihr das Einzelrennen der Frauen live erleben.

    Biathlon heute live bei ARD oder ZDF? Wer zeigt / überträgt das Frauen Einzel (Olympia) live im Free TV und Live Stream? Wichtigste Infos

    EventOlympische Winterspiele 2026
    WettbewerbEinzel (Frauen), Biathlon
    Datum11. Februar
    Start14.15 Uhr
    OrtAntholz-Anterselva Biathlon Arena, Antholz, Italien
    ÜbertragungZDF, zdf.de, Eurosport, DAZN, discovery+, HBO Max

  • Biathlon heute live bei ARD oder ZDF? Wer zeigt / überträgt das Frauen Einzel (Olympia) live im Free TV und Live Stream? Der Zeitplan

    DatumUhrzeitWettkampf
    So., 8. Februar14.05 Uhr4 × 6 km Mixed-Staffel
    Di., 10. Februar13.30 Uhr20 km Einzel Männer
    Mi., 11. Februar14.15 Uhr15 km Einzel Frauen
    Fr., 13. Februar14 Uhr10 km Sprint Männer
    Sa., 14. Februar14.45 Uhr7,5 km Sprint Frauen
    So., 15. Februar11.15 Uhr10 km Verfolgung Frauen
    So., 15. Februar14.45 Uhr12,5 km Verfolgung Männer
    Di., 17. Februar14.30 Uhr4 × 7,5 km Staffel Männer
    Mi., 18. Februar14.45 Uhr4 × 6 km Staffel Frauen
    Fr., 20. Februar14.15 Uhr15 km Massenstart Männer
    Sa., 21. Februar14.15 Uhr12,5 km Massenstart Frauen
