Biathlon heute live bei ARD oder ZDF? Wer zeigt / überträgt das Frauen Einzel (Olympia) live im Free TV und Live Stream?

Im Free-TV zeigt zum einen die ARD das Einzelrennen der Frauen live im TV und Livestream. Die Übertragung beginnt dort um 14.10 Uhr. Christian Dexne kommentiert den Wettkampf heute für die ARD. Den kostenlosen Livestream des öffentlich-rechtlichen Senders findet Ihr auf sportschau.de, in der ARD-Mediathek sowie in der ZDF-Mediathek und auf zdf.de.

Alternativ seht Ihr das Biathlon-Rennen auch auf Eurosport 1 im Free-TV. Dort startet die Übertragung bereits um 13.45 Uhr. Den kostenpflichtigen Livestream des Sportsenders findet Ihr auf HBO Max und auf discovery+.

Zu guter überträgt auch DAZN den Olympia-Wettkampf heute im Livestream. Als DAZN-Kunden habt Ihr Zugriff auf die Übertragung von Eurosport. In der DAZN-App oder mit Eurem Laptop im Browser könnt Ihr das Einzelrennen der Frauen live erleben.