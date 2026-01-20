Florian Wirtz ist endlich angekommen. Drei Tore in den letzten fünf Spielen, seit Ende November in der Liga immer in der Startelf - und verloren hat der Nationalspieler mit dem FC Liverpool in dem Zeitraum auch nicht: Inzwischen fühle er sich "richtig wohl", schwärmte der 125-Millionen-Euro-Mann kürzlich. Doch ausgerechnet in seine beste Phase beim englischen Meister mischen sich Aussagen seines Trainers, die nicht unbedingt nach Rückendeckung klingen.
Bevorzugt der Trainer einen Rückkehrer? Angeblich wenig Rückendeckung für Florian Wirtz beim FC Liverpool
Slot über Salah: "Bin froh, dass er zurückkommt"
"Selbst wenn ich 15 Angreifer hätte, wäre ich glücklich, wenn er zurückkommt", sagte Liverpools Teammanager Arne Slot - und meinte damit Mohamed Salah, der nach seiner gescheiterten Titelmission beim Afrika-Cup mit Ägypten wieder zur Mannschaft stößt. "Mo war so wichtig für diesen Klub, für mich, also bin ich froh, dass er zurückkommt", erklärte der Niederländer.
Vor dem wichtigen Champions-League-Spiel bei Olympique Marseille am Mittwoch stellt sich in Liverpool nun die Frage, ob Slot den Außenstürmer prompt in die Startelf stellt. Es wäre die nächste Runde in Slots Versöhnungskurs, nachdem Salah Anfang Dezember dem Verein in einem Interview unter anderem vorgeworfen hatte, ihn "unter den Bus geworfen" zu haben, nachdem er dreimal in Folge auf der Bank gesessen hatte.
- Getty
Mehr Druck für Slot durch Entlassung von Xabi Alonso bei Real Madrid?
Auch Slot ging der 33-Jährige an, es war von einem fehlenden Verhältnis die Rede. Dies versucht Slot schon seit mehreren Wochen durch Schmeicheleien wieder herzustellen. Salah, der angeblich mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien kokettiert, dürfte aber ganz sicher nur mit einer Startelfgarantie zufriedenzustellen sein. Dass Slot dazu bereit scheint, machte der Meistercoach zuletzt deutlich. Doch auf welche Kosten?
Klar ist: Slot steht unter Druck. Zwar sind die Reds unter dem Nachfolger von Jürgen Klopp seit zwölf Pflichtspielen ungeschlagen, die letzten vier Ligapartien endeten allerdings remis. In der Königsklasse droht der Umweg über die Playoffs fürs Achtelfinale. Zudem wird verstärkt spekuliert, dass Xabi Alonso nach seiner Entlassung bei Real Madrid Slot ersetzen könnte.
- Getty Images
Florian Wirtz hat seine Position bei Liverpool noch nicht gefunden
Im Kampf um seinen Job wird Slot nach den dürftigen Vorstellungen umstellen müssen - zugunsten Salahs? Schließlich sind die Plätze in der Offensive begrenzt. Seinen festen Platz hat Wirtz noch nicht gefunden, zuletzt wirbelte der frühere Leverkusener auf links, mal als Spielmacher, dann doch als falsche Neun und am vergangenen Wochenende beim enttäuschenden 1:1 gegen Abstiegskandidat FC Burnley erfolgreich auf der rechten Außenbahn.
Es ist die Position, auf der sich Salah am wohlsten fühlt. Sollte sich Slot wirklich für Rückkehrer Salah entscheiden, müsste Wirtz wohl weichen. Die Frage ist nur: auf links? Ins Zentrum? Oder doch auf die Bank?
Häufig gestellte Fragen
Florian Wirtz' Revier ist die Offensive – bevorzugt agiert er als offensiver Mittelfeldspieler oder als Rechtsaußen.
Am 3. Mai 2002 erblickte Wirtz in Pulheim in Nordrhein-Westfalen das Licht der Welt – jenem Ort, an dem auch seine Fußballreise ihren Anfang nahm.
Beim FC Liverpool läuft Wirtz mit der Rückennummer 27 auf. In der deutschen Nationalmannschaft trägt er die 17.
Mit einer Körpergröße von 1,77 Metern zählt Wirtz nicht zu den größten, aber auch nicht zu den kleinsten Spielern auf dem Platz.
Wirtz bringt rund 72 Kilogramm auf den Platz.
Wirtz' genaue Schuhgröße ist nicht offiziell bekannt. In Fanforen wird sie auf etwa 42 bis 43 geschätzt – passend zu seiner Körpergröße.
Wirtz agiert zwar häufig über die linke Seite des Spielfelds – etwa um Dribblings abzuschließen oder präzise Pässe in die Gefahrenzone zu spielen –, ist jedoch eindeutig Rechtsfuß.
Wirtz' fußballerische Reise begann beim SV Grün-Weiß Brauweiler in seinem Heimatort Pulheim.
Seit Juli 2025 hat Wirtz seine neue Heimat in Liverpool gefunden, wo er für den FC Liverpool aufläuft.
Der Nationalspieler setzt auf den Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupe – ein beeindruckendes Kraftpaket mit 585 PS, das in nur 3,4 Sekunden von null auf 100 km/h sprintet und bis zu 310 km/h erreicht.
Florian Wirtz wurde in Deutschland geboren, verbrachte dort den Großteil seines Lebens, besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Dementsprechend spricht er selbstverständlich Deutsch.
Wirtz hat keine eigenen Kinder.
Seit Herbst 2022 ist Florian Wirtz mit Aaliyah liiert, einer Influencerin, die auf TikTok mehr als 100.000 Follower zählt. Sie begleitet ihn regelmäßig zu Spielen und zeigt sich gelegentlich gemeinsam mit ihm in der Öffentlichkeit.
Sein Transfer zu Liverpool sowie lukrative Sponsoringverträge sichern Wirtz eine solide finanzielle Basis. Hinzu kommen ein hoher Marktwert und zusätzliche Einkünfte aus Werbepartnerschaften, die sein Vermögen weiter steigern. Sports Illustrated schätzt sein Vermögen auf rund 20 Millionen Euro.
Wirtz steht noch am Anfang seiner Karriere, hat aber bereits beachtliche Erfolge gefeiert: Mit Bayer Leverkusen gewann er die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Supercup. Er steht also bei drei Titeln.
Die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball – den Ballon d'Or – konnte Wirtz bislang noch nicht gewinnen.
Den Titel des FIFA-Weltfußballers hat er auch noch nicht geholt.
Wie bei vielen mit dem Vornamen Florian wird auch Wirtz häufig mit "Flo" angesprochen. Weitere geläufige Spitznamen sind bislang nicht bekannt.