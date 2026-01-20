Bevorzugt der Trainer einen Rückkehrer? Angeblich wenig Rückendeckung für Florian Wirtz beim FC Liverpool

"Selbst wenn ich 15 Angreifer hätte, wäre ich glücklich, wenn er zurückkommt", sagte Liverpools Teammanager Arne Slot - und meinte damit Mohamed Salah, der nach seiner gescheiterten Titelmission beim Afrika-Cup mit Ägypten wieder zur Mannschaft stößt. "Mo war so wichtig für diesen Klub, für mich, also bin ich froh, dass er zurückkommt", erklärte der Niederländer.

Vor dem wichtigen Champions-League-Spiel bei Olympique Marseille am Mittwoch stellt sich in Liverpool nun die Frage, ob Slot den Außenstürmer prompt in die Startelf stellt. Es wäre die nächste Runde in Slots Versöhnungskurs, nachdem Salah Anfang Dezember dem Verein in einem Interview unter anderem vorgeworfen hatte, ihn "unter den Bus geworfen" zu haben, nachdem er dreimal in Folge auf der Bank gesessen hatte.