Bessere Förderung von Talenten: DFL-Expertenrat um Jürgen Klopp und Sami Khedira plant Gründung einer neuen Liga

Diese soll bereits zur Saison 2026/27 an den Start gehen, die Verankerung einer Spielordnung, über die die 36 Profiklubs abstimmen, soll auf der Mitgliederversammlung am 3. März vom DFL-Präsidium beantragt werden.

Eine Teilnahme soll freiwillig sein. Bis zum 15. Juni hätten interessierte Klubs Zeit, sich anzumelden und an der ersten Halbserie (August bis Dezember 2026) teilzunehmen. Stichtag für die zweite Halbserie (Januar bis April 2027) ist der 15. Januar.

Gleichwohl ist die neue Liga offenbar nicht als Lösung der Regionalliga-Problematik angedacht. Die zweiten Mannschaften der Profiklubs werden nicht aus dem Ligen-System herausgelöst, stattdessen sollen gezielt junge Talente gefördert und in den Vordergrund gerückt werden.