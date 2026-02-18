"Besonderes Interesse": Alexander Nübel soll ein Wunschziel haben - falls Manuel Neuer beim FC Bayern noch ein Jahr dranhängt

Sollte Manuel Neuer seinen Vertrag noch ein weiteres Mal verlängern, werde der bis zum Saisonende an den VfB Stuttgart ausgeliehene Torhüter nicht nach München zurückkehren - und auch nicht in Stuttgart bleiben. Stattdessen spekuliert die Zeitung, Nübel werde einen Wechsel auf die Insel anstreben. Diese soll die aktuelle Nummer zwei der deutschen Nationalmannschaft "besonders interessieren".

Dann könnte der 29-Jährige, der in München noch einen bis 2030 gültigen Vertrag besitzt, auch endgültig wechseln und dem deutschen Rekordmeister eine zweistellige Millionenablöse einbringen. Konkrete Premier-League-Klubs als mögliche Transferziele werden allerdings nicht genannt.

Alles hänge jedoch von Neuers Entscheidung ab - und laut AZ-Informationen rechnet Nübel mit dieser erst Anfang April.