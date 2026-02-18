Die Verbindung zwischen Alexander Nübel und dem FC Bayern könnte im Sommer endgültig enden - oder aber endlich richtig Fahrt aufnehmen. Laut Abendzeitung reizt den 29-jährigen Torhüter besonders die englische Premier League.
"Besonderes Interesse": Alexander Nübel soll ein Wunschziel haben - falls Manuel Neuer beim FC Bayern noch ein Jahr dranhängt
Neuer-Entscheidung Anfang April?
Sollte Manuel Neuer seinen Vertrag noch ein weiteres Mal verlängern, werde der bis zum Saisonende an den VfB Stuttgart ausgeliehene Torhüter nicht nach München zurückkehren - und auch nicht in Stuttgart bleiben. Stattdessen spekuliert die Zeitung, Nübel werde einen Wechsel auf die Insel anstreben. Diese soll die aktuelle Nummer zwei der deutschen Nationalmannschaft "besonders interessieren".
Dann könnte der 29-Jährige, der in München noch einen bis 2030 gültigen Vertrag besitzt, auch endgültig wechseln und dem deutschen Rekordmeister eine zweistellige Millionenablöse einbringen. Konkrete Premier-League-Klubs als mögliche Transferziele werden allerdings nicht genannt.
Alles hänge jedoch von Neuers Entscheidung ab - und laut AZ-Informationen rechnet Nübel mit dieser erst Anfang April.
- Getty Images Sport
Kommt es zum Zweikampf zwischen Nübel und Urbig um die Nummer eins im Bayern-Tor?
Sollte der aktuell verletzte Neuer hingegen sein Karriereende bekanntgeben, erscheint es aktuell als wahrscheinlichstes Szenario, dass Nübel nach München zurückkehren und sich in der kommenden Saison mit Jonas Urbig (22) einen Zweikampf um die Nummer eins liefern wird.
Nübel wechselte bereits 2020 vom FC Schalke 04 zum FC Bayern, bestritt für den FCB jedoch lediglich vier Spiele. Er ist seit 2021 durchgehend verliehen, zunächst für zwei Jahre an die AS Monaco, nun bereits seit 2023 an den VfB Stuttgart.
Alexander Nübel: Seine Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- Einsätze: 31
- Gegentore: 40
- Spiele ohne Gegentor: 11