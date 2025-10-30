Besonderer Taktik-Kniff beim FC Bayern! Vincent Kompany lässt damit besonders einen FCB-Star glänzen

Joshua Kimmich lässt sich im Spielaufbau regelmäßig rechts neben oder zwischen die beiden Innenverteidiger fallen. Dieser Dreieraufbau gibt den beiden Außenverteidigern großen Gestaltungsspielraum. Einer rückt stets in die Mitte ein, der andere schiebt sehr hoch - teilweise auf der Linie, teilweise ebenfalls zentraler. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Außenverteidiger sogar neben Harry Kane auftaucht. Sofern sich Kane den Ball nicht gerade selbst im Mittelfeld abholt. Weil dadurch Gegenspieler im Zentrum gebunden werden, bieten sich Michael Olise und Luis Diaz größere Räume auf den Flügeln. Bis dato hat noch kein Gegner des FC Bayern ein Rezept gegen diesen taktischen Kniff von Trainer Vincent Kompany gefunden.

Der größte Profiteur heißt Konrad Laimer. Dank dieser Ausrichtung entwickelte er sich in seiner dritten Saison beim FC Bayern zu einer tragenden Säule. "Sehr, sehr wohl" fühle sich der gelernte Mittelfeldspieler mit Kompanys Vorstellungen von einem Außenverteidiger, sagte Laimer neulich. "Ich kann meine Spielweise auf der Position ausleben."

Ein Tor und fünf Assists verzeichnete Laimer bereits. Zudem leitete er etliche weitere Treffer mit seinen dynamischen Vorstößen ein - wie nun Diaz' 1:1. Gegen Köln spielte Laimer 23 Pässe im Angriffsdrittel, mit Abstand die meisten auf Seiten des FC Bayern. Der 28-jährige Österreicher überzeugt aktuell in jedem Spiel. Völlig egal, ob er links oder rechts aufläuft.