31. Minute, 1:0 für den 1. FC Köln. Plötzlich lag der FC Bayern erstmals in dieser Saison in Rückstand. Endet nun die beeindruckende Siegesserie? Wird es also doch nichts mit dem alleinigen Europa-Startrekord, den sich die Münchner vorab mit der AC Milan von 1992/93 teilten? Und, am allerschlimmsten: Setzt es wieder ein frühes Aus im DFB-Pokal?
Besonderer Taktik-Kniff beim FC Bayern! Vincent Kompany lässt damit besonders einen FCB-Star glänzen
Da schnappte sich Konrad Laimer rechts hinten den Ball, lief einmal diagonal durch die gegnerische Hälfte und passte an der Strafraumgrenze links rüber zum mitgelaufenen Josip Stanisic. Dessen Schuss ließ Kölns Keeper Ron-Robert Zieler nach vorne klatschen, in der Mitte schob Luis Diaz zum Ausgleich ein. Anschließend nahm alles seinen gewohnten Lauf. Harry Kane Doppelpack, Michael Olise, 4:1, Siegesserie fortgesetzt, alleinigen Europa-Startrekord mit dem 14. Sieg gesichert, Pokal-Achtelfinale erreicht.
Dass an diesem so wichtigen Ausgleichstor ausgerechnet Laimer und Stanisic entscheidenden Anteil hatten, steht sinnbildlich. Die Rolle der Außenverteidiger ist ein ganz entscheidender Faktor im aktuell gleichermaßen erfolgreichen wie ansehnlichen Fußball des FC Bayern.
Konrad Laimer ist der größte Profiteur von Kompanys Ausrichtung
Joshua Kimmich lässt sich im Spielaufbau regelmäßig rechts neben oder zwischen die beiden Innenverteidiger fallen. Dieser Dreieraufbau gibt den beiden Außenverteidigern großen Gestaltungsspielraum. Einer rückt stets in die Mitte ein, der andere schiebt sehr hoch - teilweise auf der Linie, teilweise ebenfalls zentraler. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Außenverteidiger sogar neben Harry Kane auftaucht. Sofern sich Kane den Ball nicht gerade selbst im Mittelfeld abholt. Weil dadurch Gegenspieler im Zentrum gebunden werden, bieten sich Michael Olise und Luis Diaz größere Räume auf den Flügeln. Bis dato hat noch kein Gegner des FC Bayern ein Rezept gegen diesen taktischen Kniff von Trainer Vincent Kompany gefunden.
Der größte Profiteur heißt Konrad Laimer. Dank dieser Ausrichtung entwickelte er sich in seiner dritten Saison beim FC Bayern zu einer tragenden Säule. "Sehr, sehr wohl" fühle sich der gelernte Mittelfeldspieler mit Kompanys Vorstellungen von einem Außenverteidiger, sagte Laimer neulich. "Ich kann meine Spielweise auf der Position ausleben."
Ein Tor und fünf Assists verzeichnete Laimer bereits. Zudem leitete er etliche weitere Treffer mit seinen dynamischen Vorstößen ein - wie nun Diaz' 1:1. Gegen Köln spielte Laimer 23 Pässe im Angriffsdrittel, mit Abstand die meisten auf Seiten des FC Bayern. Der 28-jährige Österreicher überzeugt aktuell in jedem Spiel. Völlig egal, ob er links oder rechts aufläuft.
FC Bayern: Vincent Kompany testete schon etliche Optionen
Dass Laimer in dieser Saison bereits mehrfach die Seite gewechselt hat, liegt auch an einer beachtlichen Verletzungsserie unter den Außenverteidigern. Mit Alphonso Davies (Kreuzbandriss) und Hiroki Ito (Mittelfußbruch) fallen zwei Kandidaten für die linke Seite seit Monaten aus - und werden auch noch wochenlang fehlen.
Zu Saisonbeginn setzte Kompany meist Laimer auf rechts und Stanisic auf links ein. Dann verletzte sich Stanisic am Innenband, Raphael Guerreiro musste zudem wegen muskulärer Probleme passen. Laimer rückte daraufhin auf die für ihn eigentlich ungewohnte linke Seite. Rechts verteidigte der schon als Transferflop abgestempelte Sache Boey erstaunlich solide.
Gegen Club Brügge kehrte Guerreiro in die Startelf zurück - und spielte zur allseitigen Überraschung rechts, obwohl auch Laimer auf dem Platz stand. "Ich musste ein bisschen schmunzeln, als der Trainer die Aufstellung aufgezeigt hat", gab Laimer anschließend zu. Ein Linksfuß rechts hinten und ein Rechtsfuß links hinten. Da sich beide ohnehin oft ins Zentrum orientieren, letztlich sogar förderlich. Laimer gelangen in diesem Spiel übrigens drei Assists.
Beim darauffolgenden 3:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag begann der gelernte Mittelfeldspieler Tom Bischof links hinten, über rechts kam Boey. Zur Pause brachte Kompany Laimer und Guerreiro. Laimer leitete Joshua Kimmichs 1:0 ein, Guerreiro traf zum 2:0 und bereitete Lennart Karls 3:0 vor.
Laimer - und wer noch? Der Konkurrenzkampf in der Außenverteidigung
Nirgendwo wagte Kompany in dieser Saison so viele Experimente wie in der Außenverteidigung - teils gezwungenermaßen, teils freiwillig. Nirgendwo ist der Konkurrenzkampf aktuell derart offen wie hier.
Würde der FC Bayern morgen ein Champions-League-Finale bestreiten (oder am kommenden Dienstag den amtierenden Titelträger Paris Saint-Germain fordern), dürften zehn von elf Namen relativ schnell auf Kompanys Aufstellungsbogen stehen. Offen erscheint nur, wer den zweiten Außenverteidiger neben Laimer gibt. Und in Folge dessen, auf welcher Seite Laimer verteidigt. Wobei, vielleicht besser gesagt: angreift.