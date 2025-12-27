Laut Bild hat Elversberg eine erste Frankfurter Offerte für den 22-jährigen Torjäger über 6,5 Millionen Euro bereits abgelehnt. Wolfsburg soll daraufhin mündlich zehn Millionen Euro geboten haben. Das ist in etwa die Summe, die Elversberg für einen Winter-Transfer vorschweben soll.
Besonderer Poker um Zweitliga-Torjäger: Erstes Angebot von Eintracht Frankfurt offenbar abgelehnt
"Ja, es haben sich schon einige Vereine gemeldet, aber ich werde jetzt nicht auf einzelne Vereine eingehen", sagte Sportvorstand Ole Book der Saarbrücker Zeitung. "Was zurzeit in den Medien berichtet wird, ist nicht ganz verkehrt. So viel kann ich sagen."
Ebnoutalib wechselte vergangenen Winter für lediglich 50.000 Euro vom damaligen Regionalligisten FC Gießen nach Elversberg und schlug voll ein. Aktuell führt er die Torschützenliste der 2. Bundesliga an, in 17 Einsätzen erzielte er bereits zwölf Treffer für den Tabellenzweiten. Ebnoutalibs Vertrag läuft noch bis 2028.
Wolfsburg-Sportdirektor Schwegler kam kürzlich aus Frankfurt
Dass nun ausgerechnet Frankfurt und Wolfsburg um seine Dienste buhlen, führt zu einer speziellen Konstellation. Wolfsburgs Sportdirektor Pirmin Schwegler wechselte erst Mitte Dezember von Frankfurt (dort fungierte er als Direktor Profifußball) zum VfL. Im Poker um Ebnoutalib konkurriert er nun somit mit seinem einstigen Kollegen Markus Krösche, bei der Eintracht als Sportvorstand tätig.
Dem Vernehmen nach wird Krösche sein von Elversberg angeblich abgelehntes erstes Angebot über 6,5 Millionen Euro zeitnah verbessern. Mit dem gebürtigen Frankfurter Ebnoutalib selbst soll sogar schon Einigkeit bestehen.
Younes Ebnoutalib: Seine Leistungsdaten für Elversberg
- Pflichtspiele: 19
- Tore: 12
- Assists: 0