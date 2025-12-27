Besonderer Poker um Zweitliga-Torjäger: Erstes Angebot von Eintracht Frankfurt offenbar abgelehnt

"Ja, es haben sich schon einige Vereine gemeldet, aber ich werde jetzt nicht auf einzelne Vereine eingehen", sagte Sportvorstand Ole Book der Saarbrücker Zeitung. "Was zurzeit in den Medien berichtet wird, ist nicht ganz verkehrt. So viel kann ich sagen."

Ebnoutalib wechselte vergangenen Winter für lediglich 50.000 Euro vom damaligen Regionalligisten FC Gießen nach Elversberg und schlug voll ein. Aktuell führt er die Torschützenliste der 2. Bundesliga an, in 17 Einsätzen erzielte er bereits zwölf Treffer für den Tabellenzweiten. Ebnoutalibs Vertrag läuft noch bis 2028.