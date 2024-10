C. Ronaldo

Cristiano Ronaldo hat mit einem emotionalen Torjubel beim Sieg von Al-Nassr gegen Al-Rayyan seinem verstorbenen Vater gedacht.

Al-Nassr gewann am zweiten Spieltag der asiatischen Champions League mit 2:1 gegen den Klub aus Katar. Sadio Mané traf zur Führung, ehe Ronaldo in der 71. Minute auf 2:0 erhöhte. Beim Torjubel zeigte der 39-jährige Portugiese in Richtung Himmel.