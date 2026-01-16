Wie spanische und türkische Medien - darunter AS und Fanatik - übereinstimmend berichten, bemüht sich Besiktas um einen Winter-Transfer von David Alaba.
Besiktas buhlt offenbar um degradierten Star von Real Madrid - obwohl er bekennender Galatasaray-Fan ist!
Der Vertrag des 33-jährigen Verteidigers aus Österreich läuft am Saisonende aus und wird nicht verlängert. Aufgrund von wiederkehrenden Verletzungsproblemen und der verschärften Konkurrenzsituation absolvierte der einstige Leistungsträger in dieser Saison wettbewerbsübergreifend erst 184 Minuten für Real.
Die Madrilenen würden einem vorzeitigen Wechsel wohl zustimmen, scheitern könnte er aber am Spieler selbst. Alaba sei nicht bereit, in der Rückrunde auf große Teile seines üppigen Gehalts zu verzichten.
Dem Vernehmen nach verdient er jährlich 14 Millionen Euro. Die noch anfallenden rund sieben Millionen Euro könne sich Besiktas nicht leisten. Besiktas-Trainer Sergen Yalcin betonte zuletzt zwar, dass sein Klub "in den letzten Zügen der Verhandlungen über zwei bis drei Transfers" sei. Ob damit auch Alaba gemeint ist, erscheint fraglich.
Bereits Anfang September kursierten Gerüchte über einen möglichen Wechsel Alabas nach Istanbul, damals wurden Besiktas und Galatasaray als mögliche Abnehmer gehandelt. Alaba betonte jedoch, dass es "keine Berührungspunkte zu irgendeinem anderen Klub" als Real gäbe.
David Alaba ist bekennender Fan von Galatasaray
Gegen einen Besiktas-Transfer sprechen zudem seine Sympathien für den Lokalrivalen Galatasaray. "Als Kind habe ich in Wien jeden Tag im Käfig gezockt. Dort hatte ich viele Freunde aus der Türkei. Dann gibt es genau drei Optionen: Galatasaray, Besiktas und Fenerbahce", berichtete Alaba 2022 im Interview mit SPOX. "Ich habe mich relativ früh für Galatasaray entschieden. Warum, weiß ich nicht mehr."
Aktuell sollen abgesehen von Besiktas auch die MLS-Klubs New York City FC und Charlotte FC an Alaba interessiert sein. Mit Blick auf die WM-Teilnahme mit der österreichischen Nationalmannschaft im kommenden Sommer wäre Spielpraxis in der Rückrunde für Alaba grundsätzlich sehr wichtig - bei Real dürfte er dazu kaum Chancen bekommen.
David Alaba: Seine Leistungsdaten für Real Madrid
- 2021/22: 46 Spiele, 4071 Minuten
- 2022/23: 39 Spiele, 3007 Minuten
- 2023/24: 17 Spiele, 1407 Minuten
- 2024/25: 14 Spiele, 605 Minuten
- 2025/26: 6 Spiele, 184 Minuten