Besiktas buhlt offenbar um degradierten Star von Real Madrid - obwohl er bekennender Galatasaray-Fan ist!

Der Vertrag des 33-jährigen Verteidigers aus Österreich läuft am Saisonende aus und wird nicht verlängert. Aufgrund von wiederkehrenden Verletzungsproblemen und der verschärften Konkurrenzsituation absolvierte der einstige Leistungsträger in dieser Saison wettbewerbsübergreifend erst 184 Minuten für Real.

Die Madrilenen würden einem vorzeitigen Wechsel wohl zustimmen, scheitern könnte er aber am Spieler selbst. Alaba sei nicht bereit, in der Rückrunde auf große Teile seines üppigen Gehalts zu verzichten.

Dem Vernehmen nach verdient er jährlich 14 Millionen Euro. Die noch anfallenden rund sieben Millionen Euro könne sich Besiktas nicht leisten. Besiktas-Trainer Sergen Yalcin betonte zuletzt zwar, dass sein Klub "in den letzten Zügen der Verhandlungen über zwei bis drei Transfers" sei. Ob damit auch Alaba gemeint ist, erscheint fraglich.

Bereits Anfang September kursierten Gerüchte über einen möglichen Wechsel Alabas nach Istanbul, damals wurden Besiktas und Galatasaray als mögliche Abnehmer gehandelt. Alaba betonte jedoch, dass es "keine Berührungspunkte zu irgendeinem anderen Klub" als Real gäbe.