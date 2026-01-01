"Beschämend": Chaos um Gabuns Nationalmannschaft beim Afrika-Cup

Der Auftritt der Mannschaft beim Afrika-Cup laufe "den ethischen Werten des Landes und dem Vorbildcharakter zuwider", sagte der Sportminister, Konsequenzen gebe es folglich nicht nur für Trainer Thierry Mouyouma. Videos von der Pressekonferenz kursieren im Internet, wie allerdings unter anderem die französische L'Equipe berichtet, wurden die Clips kurz nach der Ausstrahlung zumindest von den offiziellen Plattformen des Ministeriums wieder entfernt. Der Verband kommunizierte am Neujahrstag zunächst nichts zu diesem Thema.

Sportlich war der Afrika-Cup für Gabun nicht nach Plan verlaufen. Auch ein Sieg oder gar ein Punkt zum Abschluss war der Mannschaft am Silvestertag verwehrt geblieben - beim 2:3 (2:1) gegen die Elfenbeinküste gab sie den Sieg nach einer Zwei-Tore-Führung in der Schlussphase aus der Hand.