Der FC Bayern München hatte mit seiner bei der UEFA eingelegten Berufung gegen die Drei-Spiele-Sperre von Offensivspieler Luis Diaz in der Champions League Erfolg.
Berufung von Bayern München hat Erfolg! UEFA lenkt bei Sperre für Luis Diaz ein
FC Bayern: CL-Sperre für Luis Diaz auf zwei Spiele reduziert
Wie der FCB am Freitagabend offiziell verkündete, wurde Diaz' Sperre für seine Rote Karte beim 2:1-Sieg bei Paris Saint-Germain Anfang November von drei auf zwei CL-Partien reduziert. Der entsprechenden Berufung aus München hatte die UEFA zuvor stattgegeben.
Das erste Spiel seiner Sperre hatte Diaz bereits bei der 1:3-Niederlage beim FC Arsenal Ende November abgesessen. Nach der Reduzierung müssen die Bayern nur noch beim anstehenden Heimspiel gegen Sporting Lissabon am Dienstag (9. Dezember) auf den Kolumbianer verzichten. In den beiden danach noch ausstehenden Partien der Ligaphase gegen Union Saint-Gilloise (21. Januar) und bei der PSV Eindhoven (28. Januar) kann Diaz dann wieder mitwirken.
UEFA-Entscheidung hatte für Verwunderung bei Bayern München gesorgt
Kurz vor der Halbzeitpause hatte Diaz in Paris für ein hartes Einsteigen gegen PSG-Star Achraf Hakimi zunächst die Gelbe Karte gesehen. Nach VAR-Eingriff und Ansicht der Videobilder korrigierte Schiedsrichter Maurizio Mariani seine Entscheidung allerdings auf Rot und stellte Diaz vom Platz. Bayern lag zu diesem Zeitpunkt nach einer herausragenden ersten Hälfte mit 2:0 in Führung und konnte im zweiten Durchgang in Unterzahl einen knappen 2:1-Erfolg beim Champions-League-Sieger über die Zeit bringen.
Die zunächst drei Spiele betragende Sperre für Diaz hatte die UEFA Ende November kommuniziert. Bei Bayerns Verantwortlichen um Trainer Vincent Kompany war man zunächst davon ausgegangen, dass der 28-Jährige lediglich für eine Partie gesperrt werden würde. Umso verärgerter war man beim FCB über das ursprüngliche UEFA-Urteil und kündigte umgehend an, Einspruch dagegen einlegen zu wollen.
FC Bayern legte 70 Millionen Euro für Luis Diaz auf den Tisch
Diaz war im vergangenen Sommer für 70 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool an die Säbener Straße gewechselt. Für Bayern ist die Reduzierung seiner Sperre umso wichtiger, da der kolumbianische Nationalspieler auf Anhieb zu einem absoluten Leistungsträger beim FCB avanciert ist.
Bis dato kam Diaz auf 20 Pflichtspieleinsätze für Bayern. Dabei gelangen ihm zwölf Tore und sechs Assists, beim fulminanten Sieg in Paris hatte Diaz vor seinem Platzverweis beide Münchener Tore erzielt.
Diese Champions-League-Spiele muss(te) der FC Bayern ohne Luis Diaz bestreiten
- FC Arsenal - FC Bayern München (3:1)
- FC Bayern München - Sporting Lissabon (Dienstag, 9. Dezember)