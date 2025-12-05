Berufung von Bayern München hat Erfolg! UEFA lenkt bei Sperre für Luis Diaz ein

Wie der FCB am Freitagabend offiziell verkündete, wurde Diaz' Sperre für seine Rote Karte beim 2:1-Sieg bei Paris Saint-Germain Anfang November von drei auf zwei CL-Partien reduziert. Der entsprechenden Berufung aus München hatte die UEFA zuvor stattgegeben.

Das erste Spiel seiner Sperre hatte Diaz bereits bei der 1:3-Niederlage beim FC Arsenal Ende November abgesessen. Nach der Reduzierung müssen die Bayern nur noch beim anstehenden Heimspiel gegen Sporting Lissabon am Dienstag (9. Dezember) auf den Kolumbianer verzichten. In den beiden danach noch ausstehenden Partien der Ligaphase gegen Union Saint-Gilloise (21. Januar) und bei der PSV Eindhoven (28. Januar) kann Diaz dann wieder mitwirken.