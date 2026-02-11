Bernardo legte am Sonntag in Anfield 12,84 Kilometer zurück, war aber nicht nur ein Wasserträger, sondern der entscheidende Faktor. Er verwandelte Haalands Kopfball zum Ausgleich und spielte dann Matheus Nunes an, bevor er von Alisson zu Fall gebracht wurde und den entscheidenden Elfmeter verursachte, den Haaland anschließend verwandelte.
Für Haaland fasste Bernandos Nicht-Jubel beim Ausgleich in der 84. Minute alles zusammen: „Bernardo gab dem gesamten Verein und den Fans ein Signal – lasst es uns angehen. Er wollte das zweite Tor.“
Auch Pep Guardiola wollte den Einfluss des portugiesischen Nationalspielers auf den ersten Sieg seiner Mannschaft in Anfield seit fünf Jahren und den ersten vor Publikum seit 2003 hervorheben: „Wir wurden von unserem unglaublichen Spieler, einem der besten Spieler, die ich je trainiert habe, unserem Kapitän Bernardo, geführt. Denn wenn ein Spieler immer die Mannschaft vor sich stellt und mit gutem Beispiel vorangeht, folgen ihm alle.“
Aber es gibt ein Problem damit, dass Bernardo der Rattenfänger von City ist: Er wird nur noch ein paar Monate dabei sein, vorausgesetzt, er unterschreibt keinen neuen Vertrag.