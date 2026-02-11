Goal.com
Live
Bernardo Silva gfxGetty/GOAL
Richard Martin

Bernardo Silva wieder in Bestform, während Man City sich auf den möglichen Weggang des vielseitigen Mittelfeldspielers vorbereitet

Es gibt unzählige Möglichkeiten, Bernardo Silva zu beschreiben. Ein waghalsiger Dribbler, ein eleganter Passgeber, ein unermüdlicher Pressingspieler, der Motor und das Gehirn von Manchester City. Aber Erling Haaland gelang es, die Einstellung des City-Kapitäns nach dem beeindruckenden Comeback-Sieg gegen Liverpool mit brillant einfachen Worten zusammenzufassen: „Auf geht's!“

Bernardo legte am Sonntag in Anfield 12,84 Kilometer zurück, war aber nicht nur ein Wasserträger, sondern der entscheidende Faktor. Er verwandelte Haalands Kopfball zum Ausgleich und spielte dann Matheus Nunes an, bevor er von Alisson zu Fall gebracht wurde und den entscheidenden Elfmeter verursachte, den Haaland anschließend verwandelte.

Für Haaland fasste Bernandos Nicht-Jubel beim Ausgleich in der 84. Minute alles zusammen: „Bernardo gab dem gesamten Verein und den Fans ein Signal – lasst es uns angehen. Er wollte das zweite Tor.“

Auch Pep Guardiola wollte den Einfluss des portugiesischen Nationalspielers auf den ersten Sieg seiner Mannschaft in Anfield seit fünf Jahren und den ersten vor Publikum seit 2003 hervorheben: „Wir wurden von unserem unglaublichen Spieler, einem der besten Spieler, die ich je trainiert habe, unserem Kapitän Bernardo, geführt. Denn wenn ein Spieler immer die Mannschaft vor sich stellt und mit gutem Beispiel vorangeht, folgen ihm alle.“

Aber es gibt ein Problem damit, dass Bernardo der Rattenfänger von City ist: Er wird nur noch ein paar Monate dabei sein, vorausgesetzt, er unterschreibt keinen neuen Vertrag.

  • Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mehr draußen als drinnen

    Während Bernardos Leistung gegen Liverpool zeigte, wie viel er City in entscheidenden Momenten noch bieten kann, erhielten sie eine Warnung, wie das Leben ohne ihn aussehen könnte, als er für die jüngste Reise nach Bodo/Glimt gesperrt war. City wurde von den norwegischen Aufsteigern auseinandergenommen, wobei Rodri brutal bloßgestellt wurde, bevor er vom Platz gestellt wurde. Dass der Ballon-d'Or-Gewinner die sichere Präsenz von Bernardo vermisste, war kein Zufall.

    Sich dauerhaft ohne Bernardo zurechtzufinden, ist eine Realität, mit der City sich bald auseinandersetzen muss, da der Portugiese kurz vor dem Ende seines Vertrags im Etihad Stadium steht und ein Weggang weitaus wahrscheinlicher ist als ein Verbleib. Berichte, dass Bernardo City verlassen will, tauchen jedes Jahr auf, da der Spieler nie einen Hehl aus seinem Wunsch gemacht hat, in den Sonnenschein Südeuropas zurückzukehren, nachdem er bei Benfica groß geworden war und sich dann bei Monaco hervorgetan hatte.

    Barcelona gilt seit mehreren Jahren als bevorzugtes Ziel, und die Katalanen wollten Bernardo 2023 verpflichten, konnten sich ihn aber nicht leisten, was dazu führte, dass der Mittelfeldspieler seinen Vertrag mit City verlängerte. Er hat auch mehrfach über eine Rückkehr zu Benfica gesprochen, und der wiedergewählte Präsident Rui Costa sagte im November, er sei „absolut überzeugt, dass er [Bernardo] ein Spieler von Benfica sein will”. Auch die saudische Pro League ist als potenzielles Ziel ins Gespräch gekommen, nachdem sie in den letzten Jahren mehrere Teamkollegen von Bernardo aus der portugiesischen Nationalmannschaft verpflichtet hat.

    • Werbung
  • Crystal Palace v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    Der Sündenbock der letzten Saison

    Bernardo hat noch weniger als fünf Monate auf seinem aktuellen Vertrag und er hat seine Absichten hinsichtlich seines nächsten Schrittes kaum verheimlicht.

    „Ich weiß genau, was ich tun werde, aber es ist noch nicht an der Zeit, darüber zu sprechen“, sagte er Ende September. „Jetzt ist es an der Zeit, mich auf Man City zu konzentrieren und mein Bestes zu geben, um den Verein wieder dorthin zu bringen, wo er hingehört. Wir wissen, dass wir in der Vergangenheit viele Kapitäne hatten, die den Verein verlassen haben, aber es sind die Spieler mit der größten Erfahrung, die diese an die jungen Spieler weitergeben können, und hoffentlich werden sie die nächsten sein, die diese Erfahrung weitergeben.“

    Das war so gut wie ein Eingeständnis, dass er den Verein verlassen würde, ohne dass Bernardo dies bestätigte, und je näher sein bevorstehender Abschied rückt, desto mehr wird den City-Fans bewusst, wie wichtig er für ihre jüngste Geschichte war – und wie wichtig er immer noch ist. Das ist das Verdienst des Mittelfeldspielers, denn letztes Jahr um diese Zeit wurde er zu einem der Sündenböcke für die katastrophale Saison gemacht, und es gab keinen Mangel an Fans im Internet, die ihn aus dem Verein drängen wollten.

    In den sozialen Medien gibt es unter den City-Fans seit kurzem den Trend, Bernardo jedes Mal die Schuld zu geben, wenn ihre Mannschaft verliert, und dafür gab es in der letzten Saison einen einfachen Grund. Der Portugiese war inmitten einer Verletzungsmisere im gesamten Kader immer fit und wurde so zu einem offensichtlichen Ziel während der katastrophalen Ergebnisse zwischen Oktober und März, als er in neun der zwölf Spiele, die City in diesem Zeitraum nicht gewinnen konnte, in der Startelf stand.

  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Älterer Mann

    Auch Bernardo schien in die Erzählung hineingezogen zu werden, dass die Mannschaft von City zu alt und verbraucht sei. Er war einer von sechs Spielern im Kader, die bereits über 30 Jahre alt waren, und es stimmte, dass ihrem Mittelfeld und Angriff, zu dem auch Ilkay Gündogan, Mateo Kovacic und Kevin De Bruyne gehörten, in der zunehmend körperbetonten Premier League oft die nötige Schnelligkeit und Kraft fehlte.

    Diese Kritik schien Bernardo zu ärgern und gipfelte in einem wütenden Wortwechsel mit Journalisten nach dem Sieg im FA-Cup-Viertelfinale in Bournemouth. Seitdem haben De Bruyne, Gündogan, Ederson und Kyle Walker den Verein endgültig verlassen, Jack Grealish und Manuel Akanji wurden ausgeliehen, und John Stones und Kovacic waren praktisch die ganze Saison über verletzt.

    Damit ist Bernardo der erfahrenste Spieler im Kader der Stammspieler, einer von sieben Triple-Gewinnern, die noch dabei sind, und neben Stones der einzige Spieler, der alle sechs Premier-League-Titel mit Guardiola gewonnen hat.

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Großspieler

    Zugegeben, das Alter hat Bernardo in mancher Hinsicht eingeholt. In der letzten Saison wurde beispielsweise bekannt, dass er von allen Feldspielern in der Premier League die niedrigste Höchstgeschwindigkeit hatte.

    Seine 74 Tore und 78 Vorlagen in 441 Spielen mögen im Vergleich zu anderen City-Größen wie De Bruyne, Raheem Sterling, David Silva oder Yaya Toure ebenfalls gering erscheinen und sind einer der Gründe, warum er Kritik einstecken muss, wenn es mal nicht so gut läuft. Das wird jedoch seiner vielseitigen Rolle, die er in seinen neun Jahren beim Verein gespielt hat, nicht gerecht.

    Bernardo hat so viele Facetten in seinem Spiel. Mit zunehmendem Alter haben seine Hartnäckigkeit, seine Positionierung und seine Fähigkeit, das Spiel zu lesen, City zusammengehalten. Auch seine technische Qualität, sein Ballgefühl, seine Passfähigkeit und sein Dribbling hat er nicht verloren. Er ist der Inbegriff eines Schweizer Taschenmessers, der jede Position im Mittelfeld spielen kann, vom gelegentlichen Anker über den Box-to-Box-Spieler bis hin zur Nummer 10 oder auf dem linken oder rechten Flügel.

    Gegen Liverpool spielte er effektiv auf dem gesamten Spielfeld und wechselte in der zweiten Halbzeit die Flügel. In gewisser Weise war es überraschend, dass Bernardo der Spieler war, der in Anfield den Ausgleichstreffer erzielte, da es sein erstes Premier-League-Tor in dieser Saison war. Aber es hätte keine Überraschung sein dürfen, da er immer dazu neigt, in den wichtigsten Spielen seine Spuren zu hinterlassen. Er hat nun vier Mal gegen Liverpool getroffen, zusätzlich zu den vier Vorlagen, die er in den letzten zehn Jahren gegen den größten Rivalen von City in der heimischen Liga gegeben hat.

  • Manchester City v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    Perfekter Kapitän

    Er hat außerdem vier Tore gegen den ewigen Rivalen von City, Manchester United, erzielt und vier Vorlagen gegeben. Und gegen Real Madrid, den größten Gegner von City auf europäischer Ebene, hat er vier Tore erzielt, darunter zwei beim 4:0-Kantersieg im Halbfinal-Rückspiel 2023.

    „Er ist einer der besten Spieler, mit denen ich je trainiert habe“, fügte Guardiola in Anfield hinzu. „Er ist der perfekte Kapitän. Es ist eine Freude für mich als Trainer, ihn zu haben. Sein Beitrag ist enorm, und er ist eine der Legenden dieses Vereins.“

    In einer Mannschaft, die in den letzten drei Transferperioden radikal erneuert wurde, ist Bernardo der Spieler, auf den alle schauen. Er fühlt sich in dieser Rolle wohl, da er sich 2017, als er von Monaco zum Verein kam, auf die Schultern von Giganten stellen konnte.

    „Ich mache einfach das Gleiche, was David Silva, Vincent Kompany, Fernandinho und Kun Aguero für mich getan haben, als ich hierher kam: Ich gebe alle Erfahrungen und Informationen weiter, die ich habe“, erklärte er. „Ich weiß genau, wie der Trainer spielen will, was dieser Verein verlangt, welche Standards dieser Verein verlangt, und versuche, auf dem Platz ein Vorbild zu sein.“

  • Newcastle United v Manchester City - Carabao Cup Semi Final First LegGetty Images Sport

    Feuer in seinen Augen

    Im vergangenen Sommer brach Guardiola mit der Tradition, die Mannschaft ihren Kapitän wählen zu lassen, und ernannte Bernardo persönlich zum Mannschaftskapitän, vielleicht als Anerkennung dafür, dass dies die letzte Chance für den Mittelfeldspieler war, die Mannschaft anzuführen. Guardiola, dessen eigene Zukunft bei City ebenfalls ungewiss ist, scheint sich damit abgefunden zu haben, dass dies Bernandos letzte Saison beim Verein sein wird.

    „Ich würde mich freuen, wenn er für immer bleiben würde“, sagte er letzten Sommer. „Aber wir haben viel darüber gesprochen, und er muss entscheiden, was für ihn und seine Familie das Beste ist. Was auch immer passiert, in zehn Jahren wird man sich noch an ihn als einen der größten Spieler in der Geschichte dieses Vereins erinnern. Er ist ein Kämpfer, er hat Feuer in den Augen. Hoffentlich kann er dieses Feuer auf den Rest der Mannschaft übertragen.“

    Bernardo hat in Anfield gezeigt, dass sein Feuer noch immer hell lodert, und wenn dies seine letzte Saison sein sollte, ist er entschlossen, sie mit einem Höhepunkt zu beenden, indem er zu den 18 Trophäen, die er in Himmelblau gewonnen hat, noch weitere hinzufügt. Die letzte Saison war seine einzige ohne Titelgewinn mit City, und er betonte, dass sie noch in allen vier Wettbewerben vertreten sind. Wie er selbst zugab, sah es zehn Minuten vor Schluss in Merseyside noch nach drei Titeln aus, aber jetzt weiß Arsenal, dass es noch einen harten Kampf vor sich hat, um den Titel zu gewinnen.

    Aber selbst wenn City es schafft, die Gunners einzuholen, und Bernardo seinen siebten Meistertitel in neun Spielzeiten holt, werden sie wahrscheinlich immer noch vor der gewaltigen Herausforderung stehen, ihren unermüdlichen, vielseitigen Mittelfeldspieler zu ersetzen.

    Automatisch übersetzt von GOAL-e

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Fulham crest
Fulham
FUL
0