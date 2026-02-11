Bernardo hat noch weniger als fünf Monate auf seinem aktuellen Vertrag und er hat seine Absichten hinsichtlich seines nächsten Schrittes kaum verheimlicht.

„Ich weiß genau, was ich tun werde, aber es ist noch nicht an der Zeit, darüber zu sprechen“, sagte er Ende September. „Jetzt ist es an der Zeit, mich auf Man City zu konzentrieren und mein Bestes zu geben, um den Verein wieder dorthin zu bringen, wo er hingehört. Wir wissen, dass wir in der Vergangenheit viele Kapitäne hatten, die den Verein verlassen haben, aber es sind die Spieler mit der größten Erfahrung, die diese an die jungen Spieler weitergeben können, und hoffentlich werden sie die nächsten sein, die diese Erfahrung weitergeben.“

Das war so gut wie ein Eingeständnis, dass er den Verein verlassen würde, ohne dass Bernardo dies bestätigte, und je näher sein bevorstehender Abschied rückt, desto mehr wird den City-Fans bewusst, wie wichtig er für ihre jüngste Geschichte war – und wie wichtig er immer noch ist. Das ist das Verdienst des Mittelfeldspielers, denn letztes Jahr um diese Zeit wurde er zu einem der Sündenböcke für die katastrophale Saison gemacht, und es gab keinen Mangel an Fans im Internet, die ihn aus dem Verein drängen wollten.

In den sozialen Medien gibt es unter den City-Fans seit kurzem den Trend, Bernardo jedes Mal die Schuld zu geben, wenn ihre Mannschaft verliert, und dafür gab es in der letzten Saison einen einfachen Grund. Der Portugiese war inmitten einer Verletzungsmisere im gesamten Kader immer fit und wurde so zu einem offensichtlichen Ziel während der katastrophalen Ergebnisse zwischen Oktober und März, als er in neun der zwölf Spiele, die City in diesem Zeitraum nicht gewinnen konnte, in der Startelf stand.