Berater arbeitet angeblich an Wechsel im Winter: Verlässt Marc-Andre ter Stegen den FC Barcelona für eine Chance auf die Teilnahme an der WM?

Stand jetzt plant der FC Barcelona nämlich auch nach der vollständigen Rückkehr des Deutschen mit Neuzugang Joan Garcia als Stammkraft zwischen den Pfosten. Zwar könnte sich ter Stegen dem Konkurrenzkampf stellen und Garcia herausfordern, sollte er allerdings den Kürzeren ziehen und der Spanier weiterhin die Nummer eins bei Barca bleiben, wäre eine Teilnahme an der WM so gut wie ausgeschlossen.

Schließlich hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann erst jüngst betont, dass der 33-Jährige nur dann mit zum Turnier in den USA, Kanada und Mexiko fahre, wenn er genügend Einsatzzeit bei seinem Verein bekomme.

Ter Stegen hatte sich in der Endphase der letzten Saison eine Verletzung am Rücken zugezogen, worauf ein wochenlanger, öffentlich ausgetragener Streit zwischen dem Keeper und Barcelona entbrannte. In Eigenregie entschied er sich, sich einer Operation zu unterziehen, verweigerte allerdings die Herausgabe seines Verletzungsberichts, den die Katalanen wiederum benötigten, um eine Umverteilung seines Gehalts auf andere Spieler zu erwirken.