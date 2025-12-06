RadioMarca berichtet, dass sich das Umfeld des 33-Jährigen darauf vorbereitet, die Katalanen im Januar zu verlassen. Im Gespräch ist ein Leihgeschäft, das ter Stegen die Möglichkeit geben würde, bis zur WM im kommenden Sommer wichtige Spielpraxis zu sammeln.
Berater arbeitet angeblich an Wechsel im Winter: Verlässt Marc-Andre ter Stegen den FC Barcelona für eine Chance auf die Teilnahme an der WM?
Ter Stegen bei Barcelona nicht mehr die Nummer eins
Stand jetzt plant der FC Barcelona nämlich auch nach der vollständigen Rückkehr des Deutschen mit Neuzugang Joan Garcia als Stammkraft zwischen den Pfosten. Zwar könnte sich ter Stegen dem Konkurrenzkampf stellen und Garcia herausfordern, sollte er allerdings den Kürzeren ziehen und der Spanier weiterhin die Nummer eins bei Barca bleiben, wäre eine Teilnahme an der WM so gut wie ausgeschlossen.
Schließlich hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann erst jüngst betont, dass der 33-Jährige nur dann mit zum Turnier in den USA, Kanada und Mexiko fahre, wenn er genügend Einsatzzeit bei seinem Verein bekomme.
Ter Stegen hatte sich in der Endphase der letzten Saison eine Verletzung am Rücken zugezogen, worauf ein wochenlanger, öffentlich ausgetragener Streit zwischen dem Keeper und Barcelona entbrannte. In Eigenregie entschied er sich, sich einer Operation zu unterziehen, verweigerte allerdings die Herausgabe seines Verletzungsberichts, den die Katalanen wiederum benötigten, um eine Umverteilung seines Gehalts auf andere Spieler zu erwirken.
Ter Stegen hofft auf Teilnahme an der WM
Ter Stegen wurde sein Platz als Nummer eins schließlich entzogen, zwischenzeitlich verlor er sogar die Kapitänsbinde. Erst als er nachgab und Barca seinen Bericht zur Verfügung stellte, bekam er sein Kapitänsamt wieder zurück. Mittlerweile befindet er sich im Regenerationsprozess, dass er aber bald wieder im Tor der Katalanen stehen wird, ist kaum zu erwarten.
Seine bislang letzte Partie bestritt ter Stegen im Spiel um Platz drei der Nations League gegen Frankreich am 8. Juni. Für Barcelona stand er gut zwei Wochen zuvor am vorletzten Liga-Spieltag gegen den FC Villarreal zum vorerst letzten Mal zwischen den Pfosten.
Welche Rolle der gebürtige Mönchengladbacher die nächsten Wochen beim spanischen Meister einnehmen wird, bleibt offen. Medienberichten zufolge plant der finanziell angeschlagene Klub, sich von ter Stegen zu trennen, um dessen hohes Gehalt einzusparen. Ter Stegen selbst soll einem Verbleib in Barcelona nicht gänzlich abgeneigt sein, sein oberstes Ziel ist jedoch eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft.
