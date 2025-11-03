Bemerkenswerte Aussage von FCB-Kandidat Givairo Read: "Meine Mitspieler machen Witze über Bayern München"

Read stammt aus dem Nachwuchs des FC Volendam und debütierte dort schon mit 15 für die zweite Mannschaft in der dritten niederländischen Liga. 2023 wechselte er dann zu Feyenoord, wo er in seiner ersten Saison zunächst vornehmlich für U18 und U21 zum Einsatz kam.

Im Herbst 2024 schaffte Read dann den dauerhaften Sprung in Feyenoords erste Mannschaft und etablierte sich als Stammspieler. Beim spektakulären 3:0-Sieg der Niederländer in der Champions-League-Ligaphase gegen Bayern im Januar stand er allerdings nicht auf dem Platz.

In der laufenden Saison durfte Read bei Feyenoord bis dato meist von Beginn an ran. Aktuell steht der Youngster bei 13 Einsätzen, in denen ihm ein Tor und drei Assists gelangen.