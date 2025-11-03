Die Gerüchte um einen Transfer von Abwehrjuwel Givairo Read zum FC Bayern sind in der Kabine des niederländischen Tabellenführers Feyenoord angekommen. Das hat der 19-Jährige in einer Medienrunde verraten.
Bemerkenswerte Aussage von FCB-Kandidat Givairo Read: "Meine Mitspieler machen Witze über Bayern München"
WAS WURDE GESAGT?
Angesprochen auf die Spekulationen um einen Wechsel an die Säbener Straße erklärte Read: "Meine Mitspieler machen Witze über Bayern München, sprechen plötzlich Deutsch mit mir und so weiter, was lustig ist. Aber es lenkt mich nicht ab."
Er betonte: "Ich fühle mich bei Feyenoord sehr wohl und konzentriere mich ausschließlich auf meine Weiterentwicklung hier."
- Getty Images
WAS IST DER HINTERGRUND?
Hintergrund der Read-Aussagen: Sky berichtete in der Vorwoche, es bestehe Interesse des deutschen Rekordmeisters an dem 19-jährigen Rechtsverteidiger, der auch auf der linken Seite spielen kann. Read sei demnach einer der Top-Kandidaten von Sportvorstand Max Eberl und Co. für eine Verstärkung auf den defensiven Außenbahnen.
Gespräche zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem niederländischen U21-Nationalspieler sollen laut Sky bereits stattgefunden haben. Allerdings müsse sich Bayern auf ordentlich Konkurrenz einstellen, denn auch mehrere Vereine aus der Premier League hätten Read, der in Rotterdam noch bis 2029 unter Vertrag steht, genau im Auge.
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Read stammt aus dem Nachwuchs des FC Volendam und debütierte dort schon mit 15 für die zweite Mannschaft in der dritten niederländischen Liga. 2023 wechselte er dann zu Feyenoord, wo er in seiner ersten Saison zunächst vornehmlich für U18 und U21 zum Einsatz kam.
Im Herbst 2024 schaffte Read dann den dauerhaften Sprung in Feyenoords erste Mannschaft und etablierte sich als Stammspieler. Beim spektakulären 3:0-Sieg der Niederländer in der Champions-League-Ligaphase gegen Bayern im Januar stand er allerdings nicht auf dem Platz.
In der laufenden Saison durfte Read bei Feyenoord bis dato meist von Beginn an ran. Aktuell steht der Youngster bei 13 Einsätzen, in denen ihm ein Tor und drei Assists gelangen.