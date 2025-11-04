Bekommt Deutschland das nächste Sommermärchen? DFB-Präsident spricht offen über Bewerbung für WM

Neuendorf, der auch im Council des Weltverbands FIFA sitzt, will mit der "DFB-Strategie 2030" die Ausrichtung des Verbandes in den kommenden Jahren klar festlegen. "Und hieran werden wir auch unser Handeln ausrichten. Genau dorthin fließen Geld und Personal", äußerte der DFB-Boss: "Um die Ernsthaftigkeit zu dokumentieren, sagen wir auch: Wir brauchen einen zusätzlichen Vizepräsidenten für Strategie, der die Umsetzung und Implementierung der Strategie steuert und die Einhaltung überwacht." Diesen Posten soll der württembergische Landeschef Matthias Schöck übernehmen.

Inhaltlich will der DFB die Professionalisierung der Frauen-Bundesliga, die Nachwuchsförderung und die Stärkung des Amateurbereichs voranbringen. Zudem soll in Zusammenarbeit mit der Politik die Infrastruktur verbessert werden. Die Nationalmannschaften der Frauen und Männer verortet Neuendorf in der Weltspitze: "Wir müssen aber alle Anstrengungen unternehmen, um den Anschluss zu halten."

An den finanziellen Mitteln mangelt es nicht. Dass der zwischenzeitlich darbende Verband mit Blick auf das Geld wieder aus dem Vollen schöpfen kann, liegt unter anderem an dem neuen Ausrüstervertrag mit Nike ab 2027, den eingeleiteten Sparmaßnahmen, den Medienverträgen und dem Grundlagenvertrag mit der Deutschen Fußball Liga (DFL).