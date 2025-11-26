Beim Sieg gegen den FC Bayern München eingewechselt: 13-Jähriger vom FC Arsenal wird jüngster Spieler in der Geschichte der Youth League

Luis Munoz hat sich für den Moment in die Geschichtsbücher der seit der Saison 2013/14 ausgetragenen UEFA Youth League eingetragen.
Luis Munoz wird jüngster Spieler der Youth League
Der Mittelfeldspieler des FC Arsenal, geboren im Dezember 2011, wurde im Alter von 13 Jahren, elf Monaten und 15 Tagen zum jüngsten Spieler, der jemals in dem Wettbewerb aufgelaufen ist. Munoz wurde beim 4:2-Sieg der Gunners gegen den FC Bayern München in der zweiten Minute der Nachspielzeit für Brando Bailey-Joseph eingewechselt.
Er brach damit den Rekord von Liam Payas, der im September 2024 im Alter von 14 Jahren, drei Monaten und einem Tag für die U19 der Lincoln Red Imps aus Gibraltar spielte.
Munoz ist englischer U15-Nationalspieler und kommt sonst für die U16 von Arsenal zum Einsatz. Mit ihr gewann er Anfang des Monats das nationale Finale der Premier League U16 gegen Aston Villa.
BVB-Spieler wird jüngster deutscher Akteur
Arsenal hat damit bereits zwei Rekord-Youngster im Kader. Max Dowman, der gegen die Bayern die Treffer zum 1:1 und 4:2-Endstand erzielte, ist nämlich der zweitjüngste Torschütze des Wettbewerbs.
Am 21. Oktober traf er mit 15 Jahren, neun Monaten und 20 Tagen bei der 3:4-Pleite gegen Atletico Madrid. Das bedeutete neuen Rekord, doch nur einen Tag später schob sich Mahdi Nicoll-Jazuli vom FC Chelsea auf Rang eins. Der defensive Mittelfeldspieler netzte beim 6:3 gegen Ajax Amsterdam und war dabei vier Tage jünger.
Seit Dienstag gibt es zudem einen neuen jüngsten deutschen Spieler in der Youth League. Linksaußen Hamzath Mohamadou von Borussia Dortmund kam bei der 1:2-Niederlage gegen den FC Villarreal ebenfalls in der Nachspielzeit in die Partie.
Arsenal feiert ersten Sieg in der Youth League
Mit 14 Jahren, acht Monaten und 14 Tagen hat er damit Deutschlands vorherigen Rekordhalter Youssoufa Moukoko abgelöst. Der Stürmer hatte die Bestmarke seit dem 17. September 2019 inne, als er für den BVB beim 2:1-Erfolg gegen den FC Barcelona auflief - mit damals 14 Jahren, neun Monaten und 28 Tagen.
Der Sieg war zudem der erste für Arsenal in der Youth League in dieser Saison. Damit haben sich die Gunners an den Bayern vorbei auf Platz 30 vorgeschoben, der FCB rangiert einen Platz dahinter. Nur die besten 22 Teams qualifizieren sich für die nächste Runde.
Luis Munoz im Steckbrief
- Geburtstag: 18. Dezember 2011
- Staatsbürgerschaft: England
- Position: Linkes Mittelfeld