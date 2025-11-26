Beim Sieg gegen den FC Bayern München eingewechselt: 13-Jähriger vom FC Arsenal wird jüngster Spieler in der Geschichte der Youth League

Der Mittelfeldspieler des FC Arsenal, geboren im Dezember 2011, wurde im Alter von 13 Jahren, elf Monaten und 15 Tagen zum jüngsten Spieler, der jemals in dem Wettbewerb aufgelaufen ist. Munoz wurde beim 4:2-Sieg der Gunners gegen den FC Bayern München in der zweiten Minute der Nachspielzeit für Brando Bailey-Joseph eingewechselt.

Er brach damit den Rekord von Liam Payas, der im September 2024 im Alter von 14 Jahren, drei Monaten und einem Tag für die U19 der Lincoln Red Imps aus Gibraltar spielte.

Munoz ist englischer U15-Nationalspieler und kommt sonst für die U16 von Arsenal zum Einsatz. Mit ihr gewann er Anfang des Monats das nationale Finale der Premier League U16 gegen Aston Villa.