Beim FC Bayern spitzt sich der Konkurrenzkampf zu! Ein Eigengewächs könnte Leidtragender sein

Jamal Musiala wurde bereits einen Tag vor seinen Kollegen an der Säbener Straße gesichtet. Um sein Comeback nach dem Wadenbeinbruch bei der Klub-WM im Sommer voranzutreiben, absolvierte der 22-Jährige am Freitag eine individuelle Einheit. Ins Mannschaftstraining war er bereits kurz vor der Winterpause zurückgekehrt.

Trainer Vincent Kompany betonte damals, dass Musiala im Januar "wahrscheinlich wieder seine ersten Minuten von Anfang an machen kann". Fragt sich nur: Wo? Und statt wem? Mittelstürmer Harry Kane ist unumstritten gesetzt, selbiges gilt für die beiden Flügelstürmer Michael Olise und Luis Diaz. Musiala konkurriert mit dem wiedererstarkten Serge Gnabry sowie Senkrechtstarter Lennart Karl um die Zehnerposition.

Aller Voraussicht nach wird er sich früher oder später durchsetzen, zumindest was Startelfeinsätze in den großen Spielen angeht. Aufgrund des engen Spielplans in drei Wettbewerben werden aber alle fünf offensiven Mittelfeldspieler auf reichlich Einsatzzeiten kommen. Wenn Olise und Diaz Pausen brauchen, können Musiala, Gnabry und Karl schließlich auch auf den Flügeln aushelfen.