Nino Duit

Beim FC Bayern spitzt sich der Konkurrenzkampf zu! Ein Eigengewächs könnte Leidtragender sein

Der FC Bayern startet an diesem Wochenende in die Vorbereitung auf die Rückrunde. Welche Themen treiben die Münchner aktuell um?

Nach einer zwölftägigen Winterpause fanden sich die Spieler des FC Bayern am Samstag wieder am Trainingsgelände an der Säbener Straße ein. Zum Auftakt standen Leistungstests an. Am Sonntag steigt das erste Mannschaftstraining, am Dienstag testen die Münchner auswärts gegen Red Bull Salzburg, ehe sie am Sonntag mit einem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg in die Rückrunde starten. 

Nach einer überragenden Hinrunde mit 22 Siegen aus 25 Pflichtspielen geht es dann um die großen Titel. Noch ist das Triple möglich: Die Bundesliga führt der FC Bayern mit neun Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund souverän an, in der Champions League und im DFB-Pokal sind die Münchner noch vertreten.

    Wie findet Jamal Musiala in die Startelf des FC Bayern?

    Jamal Musiala wurde bereits einen Tag vor seinen Kollegen an der Säbener Straße gesichtet. Um sein Comeback nach dem Wadenbeinbruch bei der Klub-WM im Sommer voranzutreiben, absolvierte der 22-Jährige am Freitag eine individuelle Einheit. Ins Mannschaftstraining war er bereits kurz vor der Winterpause zurückgekehrt. 

    Trainer Vincent Kompany betonte damals, dass Musiala im Januar "wahrscheinlich wieder seine ersten Minuten von Anfang an machen kann". Fragt sich nur: Wo? Und statt wem? Mittelstürmer Harry Kane ist unumstritten gesetzt, selbiges gilt für die beiden Flügelstürmer Michael Olise und Luis Diaz. Musiala konkurriert mit dem wiedererstarkten Serge Gnabry sowie Senkrechtstarter Lennart Karl um die Zehnerposition.

    Aller Voraussicht nach wird er sich früher oder später durchsetzen, zumindest was Startelfeinsätze in den großen Spielen angeht. Aufgrund des engen Spielplans in drei Wettbewerben werden aber alle fünf offensiven Mittelfeldspieler auf reichlich Einsatzzeiten kommen. Wenn Olise und Diaz Pausen brauchen, können Musiala, Gnabry und Karl schließlich auch auf den Flügeln aushelfen.

    Wer gewinnt den Konkurrenzkampf auf den defensiven Außenbahnen?

    Musiala ist nur einer von drei "Winter-Neuzugängen", wie sie beim FC Bayern die Verletzungs-Rückkehrer zuletzt gerne nannten. Alphonso Davies und Hiroki Ito feierten bereits vor Weihnachten ihre Comebacks nach langen Pausen - und heizten damit den Konkurrenzkampf auf den defensiven Außenbahnen an. 

    Über weite Strecken der Hinrunde waren dort die Allrounder Konrad Laimer und Josip Stanisic gesetzt. Vor allem der langjährige Stammspieler Davies wird nun aber vehement auf eine Startelf-Rückkehr drängen. Sofern Laimer seine überragende Form hält, dürfte Stanisic der Leidtragende sein. Das Eigengewächs spielte zwar eine stabile Hinrunde und glänzte beim letzten Spiel vor der Winterpause gegen den 1. FC Heidenheim, an Laimer und Davies in Topform kommt er aber wohl nicht vorbei.

    Sind beim FC Bayern Winter-Transfers zu erwarten?

    Die Comebacks von Davies sowie Ito und der dadurch verschärfte Konkurrenzkampf hat auch Auswirkungen auf die Münchner Transfer-Bemühungen: Für Sacha Boey - mit dessen Arbeitseinstellung Kompany zudem unzufrieden sein soll - hat der FC Bayern keine Verwendung mehr. Er darf den Klub im Winter für etwa 15 bis 20 Millionen Euro verlassen. Zuletzt wurde der 25-jährige Franzose vor allem bei Crystal Palace gehandelt. Angeblich sind auch Newcastle United, West Ham United, Juventus Turin, Olympique Lyon, Olympique Marseille sowie Galatasaray Istanbul interessiert. 

    Mit einem möglichen Winter-Wechsel wurden auch schon Leon Goretzka und Min-Jae Kim in Verbindung gebracht. Beide werden aber wohl bis Sommer in München bleiben. Goretzka dürfte den FC Bayern dann ablösefrei verlassen, Kim könnte trotz bis 2028 gültigen Vertrags verkauft werden. 

    Einen renommierten Neuzugang werden die Münchner im Winter nicht verpflichten. Am Samstag verkündete der FC Bayern aber den Transfer des 18-jährigen Bara Sapoko Ndiaye vom Kooperationsklub Gambinos Stars Africa, der Offensivspieler kommt per Leihe bis Sommer. Denkbar wäre es, dass noch ein weiteres vielversprechendes Talent folgt. Gehandelt wurde zuletzt unter anderem der 17-jährige Innenverteidiger Virgilio Olaya von SD Aucas, über das Joint Venture Red&Gold Football kooperiert der FC Bayern auch mit dem ecuadorianischen Erstligisten.

    Verlängert Dayot Upamecano beim FC Bayern?

    Wichtiger als jeder Neuzugang ist für den FC Bayern die Verlängerung von Dayot Upamecanos im Sommer auslaufenden Vertrag. Sie stehe "über allem", betonte Sportvorstand Max Eberl schon vor Wochen. Der Poker um Gehalt, Ausstiegsklausel und Handgeld ist im vollen Gange. Vor der Winterpause gaben sich die Münchner Bosse betont optimistisch. Zuletzt hieß es, Real Madrids Interesse am 26-jährigen Innenverteidiger sei abgekühlt. Paris Saint-Germain und der FC Chelsea sollen aber weiterhin um ihn buhlen. 

    Abgesehen von Upamecano sind Stand jetzt kommenden Sommer noch fünf weitere Spieler ablösefrei. Bei Gnabry (30) stehen die Zeichen auf Verlängerung zu verringerten Bezügen, bei Goretzka (30) auf Abschied. Bei Stammkeeper Manuel Neuer (39) und Stellvertreter Sven Ulreich (37) wird die Entscheidung erst im Laufe des Frühlings fallen, genau wie bei Raphael Guerreiro (32).

  • Die ersten Spiele des FC Bayern nach der Winterpause

    DatumUhrzeitBegegnung
    Sonntag, 11. Januar17.30 UhrFC Bayern - VfL Wolfsburg (Bundesliga)
    Mittwoch, 14. Januar20.30 Uhr 1. FC Köln - FC Bayern (Bundesliga)
    Samstag, 17. Januar18.30 UhrRB Leipzig - FC Bayern (Bundesliga)
    Mittwoch, 21. Januar21 UhrFC Bayern - Union Saint-Gilloise (Champions League)
    Samstag, 24 Januar15.30 UhrFC Bayern - FC Augsburg (Bundesliga)
