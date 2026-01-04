Beim FC Bayern spitzt sich der Konkurrenzkampf zu! Ein Eigengewächs könnte Leidtragender sein

Nach einer zwölftägigen Winterpause fanden sich die Spieler des FC Bayern am Samstag wieder am Trainingsgelände an der Säbener Straße ein. Zum Auftakt standen Leistungstests an. Am Sonntag steigt das erste Mannschaftstraining, am Dienstag testen die Münchner auswärts gegen Red Bull Salzburg, ehe sie am Sonntag mit einem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg in die Rückrunde starten.
Nach einer überragenden Hinrunde mit 22 Siegen aus 25 Pflichtspielen geht es dann um die großen Titel. Noch ist das Triple möglich: Die Bundesliga führt der FC Bayern mit neun Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund souverän an, in der Champions League und im DFB-Pokal sind die Münchner noch vertreten.