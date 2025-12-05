Joshua Kimmich ist unter Trainer Vincent Kompany im zentralen Mittelfeld unumstritten gesetzt, als sein bevorzugter Nebenmann etablierte sich Aleksandar Pavlovic. Leon Goretzka ist vor allem in den wichtigen Spielen nur noch Ersatz. Sein kostspieliger Vertrag läuft kommenden Sommer aus, aktuell deutet einiges auf einen ablösefreien Abgang hin.
Beim FC Bayern München spitzt sich die Suche nach einem Nachfolger für Leon Goretzka zu - ein Kandidat soll 85 Millionen Euro kosten
Längst werden mögliche Nachfolge-Kandidaten gehandelt. Darunter vor allem hochtalentierte Teenager.
Kennet Eichhorn, der im Alter von 16 Jahren bereits Stammspieler bei Hertha BSC ist. Nathan De Cat von RSC Anderlecht (Belgien), mit 17 ebenfalls Stammspieler. Der 19-jährige Kees Smit von AZ Alkmaar (Niederlande), der 18-jährige Tobias Andrada von Velez Sarsfield (Argentinien) und Brasiliens U17-Kapitän Ze Lucas von Sport Recife.
Der Abstieg seines Klubs aus der brasilianischen Serie A ist besiegelt, angeblich darf Ze Lucas für 15 Millionen Euro wechseln. Aufgrund von FIFA-Regularien aber erst nach seinem 18. Geburtstag im März.
- Getty Images Sport
FC Bayern angeblich an Brightons Carlos Baleba interessiert
Die Münchner tz bringt abgesehen von diesen Teenagern nun auch einen etwas älteren Kandidaten ins Spiel: Carlos Baleba von Brighton & Hove Albion. Der 21-jährige Kameruner ist unter dem deutschen Trainer Fabian Hürzeler gesetzt und entwickelte sich zu einem der spannendsten Mittelfeldspielern der Premier League.
Entsprechend hoch sind die Ablöseforderungen: Angeblich verlangt Brighton rund 85 Millionen Euro für Baleba. Im Sommer wurde er bereits bei Manchester United gehandelt, dem Vernehmen nach sind auch der FC Liverpool und Manchester City interessiert. Baleba wechselte 2023 für 27 Millionen Euro vom OSC Lille nach England und unterschrieb bis 2028. In bis dato 94 Spielen für Brighton gelangen ihm vier Treffer und zwei Assists - dazu sammelte er beachtliche 20 Gelbe Karten.
- Getty Images Sport
FC Bayern: Joao Palhinha steht vor festem Wechsel zu Tottenham
Zumindest zu Teilen finanziert werden könnte ein Transfer durch den sich anbahnenden festen Abgang von Joao Palhinha. Der 30-jährige Mittelfeldspieler aus Portugal überzeugt bei seiner Leihe zu Tottenham Hotspur. Die Kaufoption liegt bei 30 Millionen Euro, die Spurs wollen die Summe aber angeblich noch etwas drücken.
Neben Kimmich, Pavlovic und einem möglichen Neuzugang würde die vierte Mittelfeld-Planstelle in der kommenden Saison weiterhin Tom Bischof einnehmen. Der 20-jährige ablösefreie Sommer-Neuzugang von der TSG Hoffenheim kam zuletzt aber vorwiegend als linker Verteidiger zum Einsatz.
Beim Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr) könnte er oder Goretzka auf der Doppelsechs neben Kimmich beginnen. Stammkraft Pavlovic wurde beim 3:2-Sieg im DFB-Pokal gegen Union Berlin angeschlagen ausgewechselt. Auch wenn es bereits Entwarnung gab, würde eine Pause kaum überraschen.
FC Bayern: Die Spiele bis Weihnachten
- Samstag, 6. Dezember: VfB Stuttgart - FC Bayern (Bundesliga)
- Dienstag, 9. Dezember: FC Bayern - Sporting Lissabon (Champions League)
- Sonntag, 14. Dezember: FC Bayern - 1. FSV Mainz 05 (Bundesliga)
- Sonntag, 21. Dezember: 1. FC Heidenheim - FC Bayern (Bundesliga)