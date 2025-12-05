Beim FC Bayern München spitzt sich die Suche nach einem Nachfolger für Leon Goretzka zu - ein Kandidat soll 85 Millionen Euro kosten

Zumindest zu Teilen finanziert werden könnte ein Transfer durch den sich anbahnenden festen Abgang von Joao Palhinha. Der 30-jährige Mittelfeldspieler aus Portugal überzeugt bei seiner Leihe zu Tottenham Hotspur. Die Kaufoption liegt bei 30 Millionen Euro, die Spurs wollen die Summe aber angeblich noch etwas drücken.

Neben Kimmich, Pavlovic und einem möglichen Neuzugang würde die vierte Mittelfeld-Planstelle in der kommenden Saison weiterhin Tom Bischof einnehmen. Der 20-jährige ablösefreie Sommer-Neuzugang von der TSG Hoffenheim kam zuletzt aber vorwiegend als linker Verteidiger zum Einsatz.

Beim Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr) könnte er oder Goretzka auf der Doppelsechs neben Kimmich beginnen. Stammkraft Pavlovic wurde beim 3:2-Sieg im DFB-Pokal gegen Union Berlin angeschlagen ausgewechselt. Auch wenn es bereits Entwarnung gab, würde eine Pause kaum überraschen.