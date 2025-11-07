Borussia Dortmunds Stürmer Fabio Silva hätte im vergangenen Sommer unter Umständen wohl auch zum FC Bayern München wechseln können.
Beim BVB spielte er bisher nur wenig: FC Bayern München hatte wohl Millionen-Neuzugang von Borussia Dortmund im Auge
Fabio Silva soll Thema beim FC Bayern gewesen sein
Wie im Bild-Podcast "Bayern Insider" berichtet wird, beschäftigte sich der FCB mit einer möglichen Verpflichtung Silvas. Der Portugiese sei als potenzieller Backup für Harry Kane Thema gewesen, den man im Windschatten des Engländers perspektivisch hätte aufbauen können.
Wirklich konkret seien die Bemühungen der Bayern allerdings nicht geworden. Auch, weil sich Silva regelmäßige Einsatzzeiten wünschte, die man ihm beim deutschen Rekordmeister wahrscheinlich noch weniger hätte geben können als er sie bis dato beim BVB erhielt.
Beim BVB kam Fabio Silva bisher wenig zum Zug, zeigte dabei aber gute Ansätze
Die Borussia legte letztlich 22,5 Millionen Euro Ablöse auf den Tisch, um Silva von den Wolverhampton Wanderers loszueisen. Wie vor kurzem die Sport Bild berichtete, sagte der 23-Jährige unter anderem der AS Rom ab, wo er deutlich mehr hätte verdienen können, um seine Karriere beim BVB auf das nächste Level zu hieven.
Beim FC Porto war Silva einst als großes Versprechen für die Zukunft des portugiesischen Fußballs gehandelt worden, das er bisher noch nicht einlösen konnte. In Wolverhampton erfüllte er die Erwartungen nie, machte sich aber mit guten Leistungen während seiner Leihe an Las Palmas in der Vorsaison für Top-Vereine wie den BVB und die Bayern interessant.
Seinen Einstieg in Dortmund erschwerte eine Adduktorenverletzung, bis dato kam Silva für seinen neuen Verein erst auf gut 100 Einsatzminuten. Dabei zeigte er jedoch immer wieder gute Ansätze, zudem gelangen ihm in acht Spielen schon ein Tor und ein Assist. Vertraglich ist der Angreifer bis 2030 an die Westfalen gebunden.
Die Stationen in Fabio Silvas bisheriger Profi-Karriere
- FC Porto (2019/20): 3 Tore in 21 Spielen
- Wolverhampton Wanderers (2020 bis 2022 und 7/2023 bis 1/2024): 5 Tore in 72 Spielen
- RSC Anderlecht (7/2022 bis 1/2023): 11 Tore in 32 Spielen
- PSV Eindhoven (1/2023 bis 6/2023): 5 Tore in 19 Spielen
- Glasgow Rangers (1/2024 bis 6/2024): 6 Tore in 25 Spielen
- UD Las Palmas (2024/25): 10 Tore in 25 Spielen
- Borussia Dortmund (seit 08/2025): 1 Tor in 8 Spielen