Beim BVB spielte er bisher nur wenig: FC Bayern München hatte wohl Millionen-Neuzugang von Borussia Dortmund im Auge

Die Borussia legte letztlich 22,5 Millionen Euro Ablöse auf den Tisch, um Silva von den Wolverhampton Wanderers loszueisen. Wie vor kurzem die Sport Bild berichtete, sagte der 23-Jährige unter anderem der AS Rom ab, wo er deutlich mehr hätte verdienen können, um seine Karriere beim BVB auf das nächste Level zu hieven.

Beim FC Porto war Silva einst als großes Versprechen für die Zukunft des portugiesischen Fußballs gehandelt worden, das er bisher noch nicht einlösen konnte. In Wolverhampton erfüllte er die Erwartungen nie, machte sich aber mit guten Leistungen während seiner Leihe an Las Palmas in der Vorsaison für Top-Vereine wie den BVB und die Bayern interessant.

Seinen Einstieg in Dortmund erschwerte eine Adduktorenverletzung, bis dato kam Silva für seinen neuen Verein erst auf gut 100 Einsatzminuten. Dabei zeigte er jedoch immer wieder gute Ansätze, zudem gelangen ihm in acht Spielen schon ein Tor und ein Assist. Vertraglich ist der Angreifer bis 2030 an die Westfalen gebunden.