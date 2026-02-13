Beim Afrika Cup effektiver als Yan Diomande: Tütet der FC Bayern einen Überraschungstransfer für den Angriff ein?
Der FC Bayern plant im Sommer wohl keine teuren Verstärkungen für die Abwehr, sieht sich aber im Offensivbereich um. Kommt ein talentierter Flügelspieler von Überraschungsteam TSG Hoffenheim?
Mit der Verpflichtung von Luis Diaz hat der FC Bayern im Sommer alles richtig gemacht. Der zunächst durchaus kritisch beäugte Neuzugang vom FC Liverpool hat sich als Volltreffer erwiesen. Diaz überzeugt mit konstant guten Leistungen, hohem Einsatz und liefert auch in Sachen Scorerpunkte ab, wie bei seinem Gala-Auftritt mit drei Toren und zwei herausgeholten Elfmetern beim 5:1-Erfolg im Bundesliga-Spitzenspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim oder seinem Treffer zum 2:0-Erfolg im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen RB Leipzig.
Ein klassischen Ersatz für den Kolumbianer gibt es im Kader allerdings nicht. Von den drei Spielen, die Diaz durch Gelb- und Rotsperren verpasste, gewann der deutsche Rekordmeister nur eines. Ersetzt wurde der 29-Jährige dabei jeweils durch Serge Gnabry, der deutsche Nationalspieler ist inzwischen jedoch eher im Zentrum eingeplant und scheint sich dort auch, ebenso wie Jamal Musiala, wohler zu fühlen. Daher könnten die Münchner im Sommer auf dem Transfermarkt aktiv werden.
Matthäus über Bayern-Interesse an Toure: "So eine Verpflichtung würde für mich Sinn machen"
TSG Hoffenheim ist bei lukrativen Angeboten in der Regel zu Spielverkäufen bereit
Diomandes Nationalmannschaftskollege Toure hingegen würde schon eher in das Anforderungsprofil der Bayern passen. Zwar ist nicht bekannt, ob der bis 2029 laufende Vertrag des 19-Jährigen eine Ausstiegsklausel beinhaltet, die TSG Hoffenheim soll bei einem lukrativen Angebot im Sommer aber gesprächsbereit sein. Schon in der Vergangenheit waren die Kraichgauer, deren Mäzen Dietmar Hopp bekanntlich gute Kontakte nach München pflegt, nicht dafür bekannt, ihre talentiertesten Spieler um jeden Preis zu behalten.
Dass Toure dazu zählt, hat er im Kalenderjahr 2025 eindrucksvoll bewiesen. Nach seinem Wechsel für rund zehn Millionen Euro Ablöse vom schwedischen Erstligisten Hammarby IF nach Hoffenheim in der Winterpause der Vorsaison erkämpfte er sich schon bald einen Stammplatz. In seiner ersten Halbserie gelangen ihm drei Torvorlagen, davon zwei beim im Abstiegskampf überlebenswichtigen 2:0-Sieg gegen den 1.FSV Mainz 05. Zuvor hatte er bereits bei seiner ersten Europa-Station in Schweden mit neun Toren und drei Assists in 23 Einsätzen überzeugt.
In der aktuellen Saison machte Toure dann – wie die gesamte Mannschaft um ihn herum – noch einmal einen gewaltigen Schritt nach vorne. Vom ersten Spieltag an stand er nahezu durchweg in der Startelf, hat bis jetzt schon sieben Treffer vorbereitet und zwei selbst erzielt. Der offensive und bisher sehr erfolgreiche Spielstil des Überraschungsteams von Trainer Christian Ilzer scheint gut zu seiner Spielweise zu passen.
Bazoumana Toure nach Afrika-Cup mit kurzem Durchhänger bei der TSG Hoffenheim
Lediglich nach seiner Abstellung zum Afrika-Cup saß Toure in drei Bundesligaspielen in Folge 90 Minuten lang auf der Bank. Das hatte laut TSG-Trainer Christian Ilzer allerdings nicht nur sportliche Gründe. So habe der Ivorer nach seiner Rückkehr aus Marokko noch einmal nach Afrika reisen müssen, um seinen Reisepass zu verlängern und daher kaum trainieren können.
Anschließend habe er ihn - jeweils in Führung liegend - nicht eingewechselt, um die defensive Stabilität nicht zu gefährden. "Da schaust du, dass du in der Balance bleibst und nicht zu viel veränderst", erklärte Ilzer. Bei dieser Gelegenheit bekräftigte er jedoch: "Sobald er wieder im Rhythmus ist, ist Bazou wieder eine absolute Waffe."
Nach seiner kurzen Pause stand Toure dann auch beim 3:1-Erfolg gegen Union Berlin wieder in der Startelf und glänzte auf Anhieb mit zwei Assists. Bei der 1:5-Pleite in München, bei der Hoffenheim ab der 17. Minute in Unterzahl agierte, lieferte der Linksaußen bis zu seiner Auswechslung ebenfalls gut 70 Minuten lang eine ordentliche Leistung ab.
AFP
Beim Afrika-Cup ist Toure effektiver als Shootingstar Diomande
Der Afrika-Cup sorgte zwar für einen kleinen Knick in Hoffenheim, war aber für den Teenager dennoch ein Highlight. Nach seinem Länderspieldebüt samt Torvorlage beim 7:0-Erfolg gegen die Seychellen im Oktober kam er bei dem Turnier in Marokko bis zum Viertelfinal-Aus gegen Ägypten immerhin dreimal als Joker zum Einsatz, davon zweimal positionsgetreu für Diomande.
Trotz insgesamt nur 38 Minuten Spielzeit gelangen ihm zwei Treffer – und damit doppelt so viele wie dem gut ein halbes Jahr jüngeren Profi von RB Leipzig. "Das sind zwei junge Spieler mit sehr guter Qualität, die zum ersten Mal beim Afrika-Cup spielen. Manchmal ist man am Anfang etwas schüchtern, aber für Yan und Bazou ist alles gut, sie sind sehr glücklich hier zu sein", schwärmte Nationaltrainer Emerse Fae während des Turniers.
Toure und Diomande zählen zu den schnellsten Bundesligaspielern - anders als Asllani
Im Moment sieht es danach aus, als würden sich die beiden nahezu gleich alten Ivorer einen Zweikampf um die Position als Linksaußen im Nationalteam liefern. Auch von ihrem Spielertyp weisen die "fußballerischen Zwillinge" Ähnlichkeiten auf, sind jeweils mit beiden Füßen stark und auf beiden Flügeln einsetzbar – wobei Toure oft den Weg in Richtung Grundlinie sucht, Diomande hingegen auch gerne nach innen zieht und mit rechts zum Abschluss kommt.
Dieser Aspekt unterscheidet Toure im Übrigen vom ebenfalls in München diskutierten Fisnik Asllani. Von einer Verpflichtung des stark aufspielenden Kosovaren, den Matthäus gerne als Back-Up und potenziellen Nachfolger von Harry Kane beim FCB sähe, haben die Bayern laut kicker trotz intensiven Beobachtungen Abstand genommen. Der Offensivspieler soll für die Spielweise der Bayern schlicht zu langsam sein - was man von seinem Hoffenheimer Teamkollegen wahrlich nicht behaupten kann.
Bazoumana Toure: Statistiken in der Bundesliga-Saison 2025/26
Einsätze
17
Tore
2
Vorlagen
7
Gelbe Karten
1
Rote oder Gelb-Rote Karten
0
Einsatzminuten
1.279
