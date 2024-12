Das Remis gegen den BVB zeigt Vincent Kompanys bisher größte Errungenschaft - doch eine Flaute muss beim FC Bayern unbedingt enden.

Die Bayern gaben beim 1:1-Remis gegen Borussia Dortmund nur vier Schüsse in der ersten Halbzeit ab - weniger waren es in dieser Pflichtspiel-Saison in der ersten Halbzeit noch nie. Das lag und liegt auch an der Flügel-Flaute des deutschen Rekordmeisters.