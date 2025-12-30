Bei seinem neuen Verein kam er vollkommen unfit an! Ehemaliger Star des BVB soll Dortmunder Trainingsplan ignoriert haben

Informationen der Sport Bild zufolge musste Reyna nach der Sommerpause, noch bevor er zu Mönchengladbach gewechselt ist, Zusatzläufe als Strafe in Dortmund absolvieren. Die Begründung: "Er ignorierte den Trainingsplan, den er vom Klub für die Urlaubszeit erhalten hatte", schreibt die Zeitschrift.

Es erscheint daher wenig verwunderlich, dass Reyna bei den Fohlen unfit und mit reichlich Rückstand aufschlug. "Wir haben uns viel Zeit genommen, seine Daten der letzten Monate zu sammeln, auch in Zusammenarbeit mit der Athletikabteilung von Dortmund. Da sehen wir schon noch den Bedarf, einiges aufzuholen", hatte der damals noch tätige Trainer Gerardo Seoane gesagt.