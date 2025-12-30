Giovanni Reyna wechselte im August von Bundesligist Borussia Dortmund zum Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach. Dort kam er US-Amerikaner nur schleppend an und spielte anfangs kaum eine Rolle - offenbar aus gutem Grund.
Bei seinem neuen Verein kam er vollkommen unfit an! Ehemaliger Star des BVB soll Dortmunder Trainingsplan ignoriert haben
Informationen der Sport Bild zufolge musste Reyna nach der Sommerpause, noch bevor er zu Mönchengladbach gewechselt ist, Zusatzläufe als Strafe in Dortmund absolvieren. Die Begründung: "Er ignorierte den Trainingsplan, den er vom Klub für die Urlaubszeit erhalten hatte", schreibt die Zeitschrift.
Es erscheint daher wenig verwunderlich, dass Reyna bei den Fohlen unfit und mit reichlich Rückstand aufschlug. "Wir haben uns viel Zeit genommen, seine Daten der letzten Monate zu sammeln, auch in Zusammenarbeit mit der Athletikabteilung von Dortmund. Da sehen wir schon noch den Bedarf, einiges aufzuholen", hatte der damals noch tätige Trainer Gerardo Seoane gesagt.
- AFP
Reyna verletzte sich in Gladbach früh
Nur vier Wochen nach seiner Unterschrift unter einen bis 2028 datierten Vertrag verletzte sich Reyna dann im Training am Oberschenkel. Drei Wochen Pause waren angezeigt.
Dass Reyna schon beim BVB so lange die körperliche Stabilität abging, sorgte schließlich auch in Gladbach für Kopfschmerzen. Klubintern werde aus Reynas Fitness "keiner so richtig schlau", hatte die Bild Ende Oktober berichtet.
Nach Reynas Rückschlag im September war er "extrem geknickt", wie der neue Trainer Eugen Polanski sagte: "Als Gio die Diagnose gehört hat, war er zwei Tage total down. Wir tun im Verein alles, um ihm zu helfen. Wir überprüfen jeden Bereich, Ernährung, Schlaf, Regeneration, damit er stabiler wird."
Leichter Aufwärtstrend bei Reyna
Nach zuletzt zwei komplett ernüchternden Spielzeiten mit lediglich 1219 Einsatzminuten, was 13,5 Spielen über 90 Minuten entspräche, kam Reyna zuletzt wieder etwas besser in Schwung. In den drei Bundesligaspielen vor der Winterpause stand er stets in der Startelf. Über 90 Minuten absolvierte er aber noch keine Partie.
So steht der der 23-Jährige derzeit bei zwölf Pflichtspieleinsätzen für Gladbach. Ein Tor gelang ihm noch nicht, dafür eine Vorlage. Insgesamt stand er 440 Minuten auf dem Feld.
Reynas Leistungsdaten für den BVB
- Pflichtspiele: 147
- Tore: 19
- Vorlagen: 18
- Gelbe Karten: 11