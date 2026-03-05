Nach Informationen von Sky und der Bild-Zeitung ist ein Abschied im Sommer bereits beschlossene Sache. Demnach hätten sich der Berater des 18-Jährigen, Nochi Hamasor, und Werder-Geschäftsführer Clemens Fritz bei einem Treffen am zurückliegenden Dienstag auf einen Wechsel geeinigt.
Bei Klassenerhalt in der Bundesliga: Kommt es bei Werder Bremen im Sommer zu einem Verkauf in Rekordhöhe?
Zu klären sei nur noch, zu welcher Ablösesumme Coulibaly die Norddeutschen verlassen wird. Werder soll im Falle eines Klassenerhalts in der Bundesliga - derzeit liegt das Team auf Relegationsrang 16 - rund 40 bis 50 Millionen Euro für den Innenverteidiger aufrufen, bei einem Abstieg in die 2. Bundesliga müsste man wiederum deutliche Abstriche machen.
Erstes Szenario würde Coulibaly sogar zum teuersten Verkauf in der Geschichte Werder Bremens machen. Diesen "Titel" hält derzeit noch Klublegende Diego, welcher sich zur Saison 2009/10 für eine Ablöse in Höhe von 27 Millionen Euro dem italienischen Rekordmeister Juventus Turin anschloss.
Coulibaly: Die heißeste Spur führt wohl in die Premier League
Laut Bild soll die "heißeste Spur" beim 18-Jährigen in die Premier League führen, wo gleich mehrere Vereine ihr Interesse angemeldet hätten. Daneben mischen allerdings auch Top-Klubs aus der Serie A, Ligue 1 und der Bundesliga mit.
Bei Bremen fehlt Coulibaly aktuell wegen einer Oberschenkelverletzung. Zuvor war er unumstrittener Stammspieler und einer der wenigen Lichtblicke in einer sonst eher enttäuschenden Werder-Mannschaft. Insgesamt sammelte er 21 Pflichtspieleinsätze (ein Tor).
Bereits im Winter sollen einige Klubs bei den Grün-Weißen vorstellig geworden sein, dem Vernehmen nach wurde ein Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro abgelehnt. Die Geduld könnte sich jedoch ausgezahlt haben, sollte es im Sommer tatsächlich zu einem Verkauf in Rekordhöhe kommen.
Karim Coulibaly: Seine Leistungsdaten 2025/26
- Spiele: 21
- Tore: 1
- Assists: 0
- Gelbe Karten: 3
- Platzverweise: 1