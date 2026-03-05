Bei Klassenerhalt in der Bundesliga: Kommt es bei Werder Bremen im Sommer zu einem Verkauf in Rekordhöhe?

Laut Bild soll die "heißeste Spur" beim 18-Jährigen in die Premier League führen, wo gleich mehrere Vereine ihr Interesse angemeldet hätten. Daneben mischen allerdings auch Top-Klubs aus der Serie A, Ligue 1 und der Bundesliga mit.

Bei Bremen fehlt Coulibaly aktuell wegen einer Oberschenkelverletzung. Zuvor war er unumstrittener Stammspieler und einer der wenigen Lichtblicke in einer sonst eher enttäuschenden Werder-Mannschaft. Insgesamt sammelte er 21 Pflichtspieleinsätze (ein Tor).

Bereits im Winter sollen einige Klubs bei den Grün-Weißen vorstellig geworden sein, dem Vernehmen nach wurde ein Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro abgelehnt. Die Geduld könnte sich jedoch ausgezahlt haben, sollte es im Sommer tatsächlich zu einem Verkauf in Rekordhöhe kommen.