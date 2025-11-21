"Bei ihm würde ich nie sagen, dass ich besser geworden bin als er": Ein Ex-Werder-Bremen-Star war das "absolute Idol" von Toni Kroos

"Mein absolutes Idol", sagte Kroos auf dem YouTube-Kanal von Kommentator Florian Malburg über Johan Micoud. "Bei ihm würde ich nie sagen, dass ich besser geworden bin als er - auch wenn das vielleicht andere behaupten."

Kroos war früher großer Fan von Werder Bremen, wo Micoud zu einem der besten Bundesliga-Zehner der 2000er Jahre avancierte. 2002 war der Franzose von AC Parma nach Bremen gewechselt und gewann mit den Norddeutschen zwei Jahre später den Meistertitel. In der so erfolgreichen Saison 2003/04, in der Werder auch noch den DFB-Pokal gewann, gelangen Micoud in 42 Pflichtspielen 15 Tore und zehn Assists. Gemeinsam mit den beiden Stürmern Ailton und Ivan Klasnic bildete er ein herausragendes Offensivtrio.