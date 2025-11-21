Toni Kroos hat verraten, dass ein ehemaliger Spielmacher von Werder Bremen das große Vorbild seiner Kindheit und Jugend war.
"Bei ihm würde ich nie sagen, dass ich besser geworden bin als er": Ein Ex-Werder-Bremen-Star war das "absolute Idol" von Toni Kroos
"Mein absolutes Idol", sagte Kroos auf dem YouTube-Kanal von Kommentator Florian Malburg über Johan Micoud. "Bei ihm würde ich nie sagen, dass ich besser geworden bin als er - auch wenn das vielleicht andere behaupten."
Kroos war früher großer Fan von Werder Bremen, wo Micoud zu einem der besten Bundesliga-Zehner der 2000er Jahre avancierte. 2002 war der Franzose von AC Parma nach Bremen gewechselt und gewann mit den Norddeutschen zwei Jahre später den Meistertitel. In der so erfolgreichen Saison 2003/04, in der Werder auch noch den DFB-Pokal gewann, gelangen Micoud in 42 Pflichtspielen 15 Tore und zehn Assists. Gemeinsam mit den beiden Stürmern Ailton und Ivan Klasnic bildete er ein herausragendes Offensivtrio.
- DDP
Später schenkte Johan Micoud Toni Kroos eines seiner Trikots
Micoud blieb vier Jahre in Bremen, insgesamt kam der 17-fache französische Nationalspieler für Werder auf 47 Tore und 60 Assists in 169 Einsätzen. 2008 beendete er seine Karriere, heute leitet er ein Weingut in der Nähe von Bordeaux.
Kroos verriet auch, dass ein Micoud-Trikot von Werder sein absolutes Lieblingstrikot sei. Zudem erzählte der ehemalige Real-Madrid-Star, der seine Karriere 2024 beendete, eine Anekdote zu Micoud: "2016 bei der EM in Frankreich habe ich ihm Tickets organisiert für unser Viertelfinale gegen Italien. Er hat mir im Gegenzug einen Wein seines eigenen Anbaus und ein originales Johan-Micoud-Trikot von damals bei Werder geschenkt."
Johan Micouds Vereine als Profi in der Übersicht
- 1992 bis 1996: AS Cannes (146 Spiele, 21 Tore)
- 1996 bis 2000 und 2006 bis 2008: Girondins Bordeaux (253 Spiele, 50 Tore)
- 2000 bis 2002: AC Parma (65 Spiele, 13 Tore)
- 2002 bis 2006: Werder Bremen (169 Spiele, 47 Tore)