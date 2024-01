Während des Spiel zwischen dem FC Bayern München und Union Berlin ist es zu einem handfesten Eklat gekommen.

Union Berlins Trainer Nenad Bjelica hat im Spiel gegen den FC Bayern München am Mittwochabend in der zweiten Halbzeit nach einer Rangelei mit Leroy Sané die Rote Karte gesehen. Anschließend verschwand der 52-jährige Kroate jedoch nicht in der Kabine. Nach der Partie zeigte er sich einsichtig, wollte sich bei Sané allerdings nicht entschuldigen.