Lothar Matthäus sieht bei Sommer-Neuzugang Nicolas Jackson noch viel Luft nach oben. Eine Bereicherung für das Spiel des FC Bayern München sei er noch nicht.
"Bei ihm bleibt der Ball immer hängen": Lothar Matthäus fällt hartes Urteil Star des FC Bayern München - noch größeres Problem im Anmarsch?
WAS WURDE GESAGT?
"Er kriegt wenig Spielzeit und wenn er gespielt hat, hat er noch ein bisschen wie ein Fremdkörper gewirkt. Bei Olise, Kane, Diaz, Kimmich, Pavlovic da läuft der Ball. Bei ihm bleibt er immer ein wenig hängen bzw. vom Passspiel her ist er noch nicht so scharf", urteilte der Rekord-Nationalspieler im Bild-Podcast 'Bayern Insider'.
Für den 24-Jährigen sei es aufgrund seiner geringen Einsatzzeiten derzeit schwierig, den Anschluss zu finden, so Matthäus weiter: "Er ist noch ein junger Spieler, hat bei Chelsea eine gute Torquote gehabt. Er braucht Einsatzzeiten. Wenn er immer nur für ein paar Minuten reinkommt, wird es für ihn schwer, selbstbewusst zu sein."
Darüber hinaus sieht Matthäus aber noch ein weiteres Problem, das auf Jackson in Kürze zukommen werde. "Wenn Musiala zurückkommt - ein Spieler, der da vorne so seinen Stammplatz hat -, dann könnten Jacksons Einsatzzeiten noch geringer werden. Man weiß nicht, was passiert. Man hat ihn geholt, weil man weiß, dass er es kann. Für das Bayern-Spiel mit den schnellen, kurzen Pässen, ist er vielleicht nicht der passende Spieler. Aber er hat die Fähigkeiten, mit seiner körperlichen Wucht, seiner Präsenz, mit seiner Geschwindigkeit und seiner Abschlussstärke zu helfen", so der 64-Jährige.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Derzeit fällt Musiala aufgrund eines während der Klub-WM zugezogenen Wadenbeinbruches aus. Wie lange der 22-Jährige genau noch fehlen wird, ist nicht bekannt. Jüngst kehrte er auf den Trainingsplatz zurück, er selbst peilt ein Comeback noch in diesem Jahr an.
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Jackson schloss sich den Bayern per kostspieliger Leihe (Gebühr liegt bei 16,5 Millionen Euro) am Deadline Day vom FC Chelsea an. Die Münchner verfügen beim 24-Jährigen auch über eine Kaufpflicht, diese greift allerdings erst ab 40 Startelfeinsätzen.
WIE GEHT ES WEITER?
Bislang hinkt Jackson den Erwartungen an der Säbener Straße hinterher. In wettbewerbsübergreifend zehn Einsätzen sammelte der Stürmer zwei Tore und einen Assist. Trainer Vincent Kompany lobte dennoch jüngst den Einsatz von Jackson, der gerade im Topspiel gegen Borussia Dortmund tatsächlich mit guten Pressingmomenten und Laufwegen zu überzeugen wusste.
"Ich habe zu Jackson vielleicht ein bisschen eine andere Meinung als das Kollektiv", sagte Kompany: "Es ist natürlich immer etwas anderes, wenn man zwei, drei Tore schießt. Dann braucht es keine Diskussion mehr zu geben. Meiner Meinung nach hat Jackson uns schon viel geholfen in dieser Position."