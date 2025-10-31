"Bei ihm bleibt der Ball immer hängen": Lothar Matthäus fällt hartes Urteil Star des FC Bayern München - noch größeres Problem im Anmarsch?

"Er kriegt wenig Spielzeit und wenn er gespielt hat, hat er noch ein bisschen wie ein Fremdkörper gewirkt. Bei Olise, Kane, Diaz, Kimmich, Pavlovic da läuft der Ball. Bei ihm bleibt er immer ein wenig hängen bzw. vom Passspiel her ist er noch nicht so scharf", urteilte der Rekord-Nationalspieler im Bild-Podcast 'Bayern Insider'.

Für den 24-Jährigen sei es aufgrund seiner geringen Einsatzzeiten derzeit schwierig, den Anschluss zu finden, so Matthäus weiter: "Er ist noch ein junger Spieler, hat bei Chelsea eine gute Torquote gehabt. Er braucht Einsatzzeiten. Wenn er immer nur für ein paar Minuten reinkommt, wird es für ihn schwer, selbstbewusst zu sein."

Darüber hinaus sieht Matthäus aber noch ein weiteres Problem, das auf Jackson in Kürze zukommen werde. "Wenn Musiala zurückkommt - ein Spieler, der da vorne so seinen Stammplatz hat -, dann könnten Jacksons Einsatzzeiten noch geringer werden. Man weiß nicht, was passiert. Man hat ihn geholt, weil man weiß, dass er es kann. Für das Bayern-Spiel mit den schnellen, kurzen Pässen, ist er vielleicht nicht der passende Spieler. Aber er hat die Fähigkeiten, mit seiner körperlichen Wucht, seiner Präsenz, mit seiner Geschwindigkeit und seiner Abschlussstärke zu helfen", so der 64-Jährige.