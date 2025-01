C. Ancelotti

Carlo Ancelotti hat angedeutet, dass Endrick trotz seines Doppelpacks in der Copa del Rey nicht in der Startelf gegen Las Palmas stehen wird.

Offensivspieler Endrick hat für Real Madrid spielentscheidende Tore in der Verlängerung des Achtelfinals der Copa del Rey gegen Außenseiter Celta Vigo (5:2 n.V.) geschossen. Ein Platz in der Anfangsformation der Königlichen springt für ihn beim nächsten Spiel in der Primera Division aber deshalb wohl nicht heraus.