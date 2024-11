Florian Wirtz könnte schon beim FCB spielen, wenn Hansi Flick sich durchgesetzt hätte. Das sagt jedenfalls Lothar Matthäus.

Lothar Matthäus hat bei Sky 90 behauptet, dass unter anderem die Personalie Florian Wirtz das Verhältnis des damaligen Trainers Hansi Flick zu Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic belastet habe. So habe der heutige Coach des FC Barcelona den Nationalspieler in jungen Jahren an die Isar holen wollen, dies sei aber an Salihamidzic gescheitert.