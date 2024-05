Paukenschlag beim FC Barcelona. Darf Xavi doch nicht über das Saisonende hinaus als Trainer bei den Katalanen arbeiten?

Der FC Barcelona macht in der Trainerfrage offenbar eine Rolle rückwärts. Wie die spanischen Zeitungen AS und Marca übereinstimmend berichten, soll die Vereinsführung der Katalanen beschlossen haben, nicht mit Xavi als Coach in die neue Saison zu gehen.